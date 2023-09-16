東區新光三越鑽石塔延後開幕！Diamond Towers內部樓層、品牌曝光
新光三越進軍台北東區開闢新商場「鑽石塔Diamond Towers」，由於這是東區商圈繼2006年SOGO台北復興館開幕後，睽違17年才又迎來新百貨，加上是正義大樓都更大案，一舉一動都受到外界高度關注。沒想到新百貨開幕一波三折，原先預定今（16）日對外試營運，但卻臨時緊急喊卡、開幕延後，預計9月底、中秋節前才對外試營運，民眾今天千萬別白跑一趟。
記者黃韻文／綜合報導
新光三越「鑽石塔Diamond Towers」（新光三越台北忠孝館）位在捷運忠孝復興站旁，鄰近遠東SOGO復興館，擁近5000坪商場空間，規劃半數以上都是全台獨家品牌、獨家概念店，並延攬多間星級美食、高達16家餐飲品牌，屆時9月底試營運後，勢必成為東區最熱踩點。《NOWnews》在鑽石塔Diamond Towers對外試營運前，取得內部樓層規劃，百貨分為一館、二館，座落在1至4樓，4樓以上則為豪宅。
🟡鑽石塔一館
◾1樓：潮流精品（名品、化妝品、香氛、保時捷、興波咖啡）
◾2樓：時尚設計（名品、設計師服飾、香氛、女性雜貨、Gelovery Gift法式甜點店）
◾3樓：時髦運動（休閒與生活風格、運動、設計師服飾、勺日、PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾）
◾4樓：都會廚房（美麗市場、小吃、烘焙甜點、kafeD咖啡滴、小小樹食、豆豆里、日本橋玉井、すしの魚君）
🟡鑽石塔二館
◾1樓：潮流精品（DIOR）
◾2樓：潮流精品（DIOR）
◾3樓：食尚主廚（li teppanyaki鐵板燒、板前中山、夏花餐室Summer Flowers）
◾4樓：星級餐廳（Restaurant A）
📍香氛品牌：Trudon、10X、LOEWE Perfumes、BORNTOSTANDOUT、MATIERE PREMIERE、MALIN+GOETZ
📍精品專櫃：DIOR、BURBERRY、LOEWE、COACH
📍化妝品：Estee Lauder、LA MER、JO MALONE、 M.A.C.、BOBBI BROWN、LANCÔME、Kiehl’s、SHISEIDO
📍年輕潮流品牌：Maison Kitsuné、BEAMS、Vivienne Diamant珠寶、HARE、NIKE、CONVERSE、ASICS