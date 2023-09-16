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高雄砍死夫妻兇刀找到了　嫌犯仍拒絕應訊將報請檢察官羈押

▲高雄砍死夫妻兇刀找到了，嫌犯全程均拒絕回答應訊，將移送到高雄地檢報請檢察官予以羈押。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄砍死夫妻兇刀找到了，嫌犯全程均拒絕回答應訊，將移送到高雄地檢報請檢察官予以羈押。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄苓雅區武廟路一處社區大樓內昨(15)日驚傳一對夫妻遭砍殺，犯嫌昨上午10時35分在枋寮落網。苓雅分局分局長王世芳今（16）日表示，嫌犯全程均拒絕回答應訊，將他移送到高雄地檢報請檢察官予以羈押，今天凌晨1時左右，專案小組在在高屏溪附近找到吳男逃亡時穿的外套，並找到1支紅色刀殼水果刀。

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▲在專案小組漏夜前往擴大搜查周遭，於今天1時許在高屏溪畔找到吳嫌行兇逃逸時所穿著外套及一支紅色刀殼水果刀，研判應為兇刀，現已進行鑑識採證中。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲在專案小組漏夜前往擴大搜查周遭，於今天1時許在高屏溪畔找到吳嫌行兇逃逸時所穿著外套及一支紅色刀殼水果刀，研判應為兇刀，現已進行鑑識採證中。（圖／記者郭凱杰翻攝）
嫌犯吳男在案發2個半小時後落網，但不願交代案情及凶刀下落，經專案小組分工調閱監視器發現吳嫌於逃逸時曾進入萬大大橋（西向東）高雄端橋下，疑似在此棄置涉案兇刀、衣服，且經檢視吳嫌犯案後離開案發大樓畫面，吳嫌手持1個塑膠袋（研判內為涉案兇刀、衣物）。

在專案小組漏夜前往擴大搜查周遭，於今天1時許在高屏溪畔找到吳嫌行兇逃逸時所穿著外套，並於勾取外套時，掉出一支紅色刀殼水果刀，研判應為兇刀，現已進行鑑識採證中。

王世芳表示，專案小組所準備的問題嫌犯全部都予以拒絕回答，包括科學鑑識提供的證據、監視器調閱的影像、證人對他的指證也都拒絕回答，證據提供給犯嫌 一律拒絕回答應訊。

不過，王世芳也說，監視器還有斷點，但目前大樓離開一套服裝、丟棄時一套服裝、之後又一套服裝，被查獲時候一套服裝，但還有沒有其他服裝會擴大持續調閱監視器。

偵查隊長陳仁正也表示，是不是預謀部分會從相關事證跟物證做強化，他也坦言管理員過去確實有協調過噪音的情形，協調過程也沒有明確結果，調查部分是希望盡量將各方說法蒐集齊全，把案件事證完整化。

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