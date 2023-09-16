高雄砍死夫妻兇刀找到了 嫌犯仍拒絕應訊將報請檢察官羈押
高雄苓雅區武廟路一處社區大樓內昨(15)日驚傳一對夫妻遭砍殺，犯嫌昨上午10時35分在枋寮落網。苓雅分局分局長王世芳今（16）日表示，嫌犯全程均拒絕回答應訊，將他移送到高雄地檢報請檢察官予以羈押，今天凌晨1時左右，專案小組在在高屏溪附近找到吳男逃亡時穿的外套，並找到1支紅色刀殼水果刀。
記者郭凱杰／高雄報導
嫌犯吳男在案發2個半小時後落網，但不願交代案情及凶刀下落，經專案小組分工調閱監視器發現吳嫌於逃逸時曾進入萬大大橋（西向東）高雄端橋下，疑似在此棄置涉案兇刀、衣服，且經檢視吳嫌犯案後離開案發大樓畫面，吳嫌手持1個塑膠袋（研判內為涉案兇刀、衣物）。
在專案小組漏夜前往擴大搜查周遭，於今天1時許在高屏溪畔找到吳嫌行兇逃逸時所穿著外套，並於勾取外套時，掉出一支紅色刀殼水果刀，研判應為兇刀，現已進行鑑識採證中。
王世芳表示，專案小組所準備的問題嫌犯全部都予以拒絕回答，包括科學鑑識提供的證據、監視器調閱的影像、證人對他的指證也都拒絕回答，證據提供給犯嫌 一律拒絕回答應訊。
不過，王世芳也說，監視器還有斷點，但目前大樓離開一套服裝、丟棄時一套服裝、之後又一套服裝，被查獲時候一套服裝，但還有沒有其他服裝會擴大持續調閱監視器。
偵查隊長陳仁正也表示，是不是預謀部分會從相關事證跟物證做強化，他也坦言管理員過去確實有協調過噪音的情形，協調過程也沒有明確結果，調查部分是希望盡量將各方說法蒐集齊全，把案件事證完整化。