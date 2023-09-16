NBA／不看好勇士和魔獸的結合　美媒：他們需要的人已在NBA之中

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之後，Kurtenbach直指目前效力於印第安納溜馬隊、今夏代表德國出戰世界盃賽事的Daniel Theis，將會是勇士最佳的選擇。這位31歲的中鋒，在對上美國隊的比賽中發揮出色，在籃板上面給了美國內線造成十分大的麻煩。
Theis擋拆紮實，也有不錯的團隊意識和傳球能力，單防對方內線球星也是他的絕活。相較於試圖回歸NBA，而且目前個人狀態不明的霍華德，他的確是一個更保險的答案。
問題是Theis現在有約在身，新賽季的合約年薪為910萬美元， 2024-25賽季有一個950萬美元的球隊選項，勇士不可能直接和他接觸。Kurtenbach認為灣區應該嘗試去進行交易，拿出Jonathan Kuminga、Cory Joseph和Brandin Podziemski作為包裹，吸引重建中的溜馬。
最後Kurtenbach做出結論，「如果這支球隊（勇士）在賽季開打後幾周，仍然需要一名中鋒，我懷疑他們是否會打電話給霍華德。但他們的確應該給溜馬隊打一通電話。」
霍華德最近一次在NBA打球是2021-22賽季，他代表湖人出戰60場比賽，場均上場16.2分鐘，可得到6.2分5.9籃板。之後他輾轉來到台灣T1聯盟的桃園雲豹打球，場均23.2分16.2籃板5助攻1.2阻攻。