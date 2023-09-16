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NBA／不看好勇士和魔獸的結合　美媒：他們需要的人已在NBA之中

美媒爆料金州勇士正在接觸「魔獸」霍華德，以補強弱勢的內線，但並非所有人都看好。（圖／資料照）
美媒爆料金州勇士正在接觸「魔獸」霍華德，以補強弱勢的內線，但並非所有人都看好。（圖／資料照）

運動中心/綜合報導

稍早有美媒爆料金州勇士正在接觸「魔獸」霍華德，以補強弱勢的內線。但《聖荷西信使新聞報》記者Dieter Kurtenbach質疑這樣的操作，他直言勇士不用再找一名已離開NBA的老將中鋒加盟，因為他們需要的人就在聯盟之中。

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Kurtenbach在文中語氣強烈地寫道，「勇士隊需要的大個子已經在NBA了——不會去台灣聯賽讓自己難堪，也不會每20分鐘就發文尋求美國籃壇關注——而且他剛剛證明了自己是世界上最好的球員之一。」

之後，Kurtenbach直指目前效力於印第安納溜馬隊、今夏代表德國出戰世界盃賽事的Daniel Theis，將會是勇士最佳的選擇。這位31歲的中鋒，在對上美國隊的比賽中發揮出色，在籃板上面給了美國內線造成十分大的麻煩。

Theis擋拆紮實，也有不錯的團隊意識和傳球能力，單防對方內線球星也是他的絕活。相較於試圖回歸NBA，而且目前個人狀態不明的霍華德，他的確是一個更保險的答案。

問題是Theis現在有約在身，新賽季的合約年薪為910萬美元， 2024-25賽季有一個950萬美元的球隊選項，勇士不可能直接和他接觸。Kurtenbach認為灣區應該嘗試去進行交易，拿出Jonathan Kuminga、Cory Joseph和Brandin Podziemski作為包裹，吸引重建中的溜馬。

最後Kurtenbach做出結論，「如果這支球隊（勇士）在賽季開打後幾周，仍然需要一名中鋒，我懷疑他們是否會打電話給霍華德。但他們的確應該給溜馬隊打一通電話。」

霍華德最近一次在NBA打球是2021-22賽季，他代表湖人出戰60場比賽，場均上場16.2分鐘，可得到6.2分5.9籃板。之後他輾轉來到台灣T1聯盟的桃園雲豹打球，場均23.2分16.2籃板5助攻1.2阻攻。

▲美媒認為勇士應該試圖交易來Daniel Theis，而非簽下霍華德。（圖／美聯社／達志影像）
▲美媒認為勇士應該試圖交易來Daniel Theis，而非簽下霍華德。（圖／美聯社／達志影像）

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