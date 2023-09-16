孩目睹鄰居殺爸媽　陳其邁：會全力把小朋友照顧好

高雄武廟路大樓在昨（15）日發生男子持刀刺殺樓上鄰居夫妻的兇殺案，疑似因為噪音擾人痛下殺手，專案小組在屏東縣林邊鄉臨海路前逮捕吳嫌，但小孩目睹父母遭刺身亡畫面恐出現創傷反應，高雄市長陳其邁表示，教育局、社會局會全力把小朋友照顧好，包括一些輔導諮詢中心的社工跟心理治療的介入，務必讓小朋友能夠受到最好的照顧，「這個是我們最關心的」。
記者鄭婷襄／高雄報導
據了解，吳嫌被逮後在警局一直保持緘默，並拒絕夜間偵訊，因此昨晚先解送拘留所，在今日上午才移送地檢署，經專案小組分工調閱監視器發現，吳嫌於逃逸時曾進入萬大大橋（西向東）高雄端橋下，疑似在此棄置涉案兇刀、衣服，且經檢視吳嫌犯案後離開案發大樓畫面，吳嫌手持1個塑膠袋（研判內為涉案兇刀、衣物）。
經專案小組漏夜前往擴大搜查周遭，於今日凌晨1點許在高屏溪畔找到吳嫌行兇逃逸時所穿著外套，並於勾取外套時，掉出一支紅色刀殼水果刀，研判應為兇刀，現已進行鑑識採證中。
陳其邁強調，一定會貫徹打擊犯罪的決心，懲治這種不法暴徒，保障市民的安全，根據偵訊初步的結果，兇嫌並沒有精神疾病就診的相關紀錄，而是有一些內科疾病，怎麼樣能夠落實更早來發現存在風險的對象，我們也會結合衛生局、社會局、治安機關來加強相關犯罪預防的工作。
陳其邁說，像噪音擾鄰這種住宅糾紛，其實在現代公寓越來越多情況之下也層出不窮，所以怎麼樣能夠精進相關公寓大厦的管理，以及噪音擾鄰糾紛的調處，怎麼樣能夠來落實相關的工作，市府會來做檢討。