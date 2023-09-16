賴佩霞辭演《蘑菇》挨轟！《暴走女外科》許乃涵自薦：給個機會吧
藝人賴佩霞因受邀擔任總統候選人郭台銘的副手，引起社會關注，包括哈佛學歷、國籍都受到外界嚴格檢視，工作領域橫跨戲劇、教育界的她，工作安排受到影響，昨（15）日證實辭演預訂11月演出的舞台劇《蘑菇》，劇組短時間無法找到人替代，決定取消整齣公演，引發演藝圈輿論譁然，女演員許乃涵（涵冷娜）忍不住跳出來表示可以救火，願意頂替賴佩霞一角，獲得2000多位網友按讚支持。
記者江芷稜／綜合報導
舞台劇牽一髮動全身，事前需要排練、走位，賴佩霞辭演不只影響觀眾，包括幕後技術人員、共演演員的工作時程，都會受到影響，她的參選與辭演都受到關注，《蘑菇》的編劇馮勃棣大感不滿，形容她是「非暴力辭演」，暗諷「畢竟北藝球劇場的椅子這麼爛，總統府的肯定好坐得多」、「我選劇場，因為我愛劇場，但我不能要求大家都這麼愛它」。
賴佩霞臨時辭演《蘑菇》，整齣舞台劇只好取消演出，影迷直呼可惜，女星許乃涵（涵冷娜）則留言向劇團自我推薦：「如果再開放徵選演員的話，我可以試試嗎？我會努力揣摩的！」並附上自己與賴佩霞宣布參選時穿著的白色類似款洋裝對比照，表示願意頂替賴佩霞上場。
她強調絕非玩笑話，而是真的有意願與專業，「我不是亂自薦的，我是劇場本科生，有很多代排跟替演的經驗，台詞走位都算很快可上手，也常常超齡演出各種媽媽喔，給個機會吧！大佬。」這則留言超過2千多名網友按讚，並留言「妳演我就買票」、「我本來沒買票，為了妳我買2張！」、「怕妳演太好也被徵召去參選了」。
現年38歲的演員許乃涵是表演科班出身，畢業於國立臺北藝術大學戲劇系，外貌姣好、身材高䠷，以突破性尺度演出〈像天堂的懸崖〉MV出道，能表演搞笑脫口秀、正統舞台劇，也參演過偶像劇《命中注定我愛你》、《敗犬女王》、《四樓的天堂》擔任配角，最為人知的是她在《村裡來了個暴走女外科》飾演飽受婆婆折磨的「護理長」，雖然都是小角色，不過許乃涵曾自認「我就是很穩固的綠葉」，對演技頗有自信。