陳時中站台稱「問政不是百分百」　高嘉瑜在一旁表情好多變！

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陳時中會前受訪時說，她來替高嘉瑜加油，祝福她高票當選，雖然他要去嘉義，但高嘉瑜這場也一定要到，因此擠出時間替她加油打氣。
媒體詢問港湖區如何整合、幫忙？陳時中回應，選舉最終就是整合，如何得到大家的肯定就會勝出，「我相信高嘉瑜這幾年的問政，當然不是百分之百一百分，但也有可取之處，替她加油，希望能夠勝選」；此話一出，在旁的高嘉瑜，突然挑眉、眼睛也往右側飄，隨後才露出一個大微笑。
至於是否會幫忙勸退吳欣岱？陳時中說，選舉沒有勸退、不是「搓圓仔湯」，大家憑實力來努力；他也說，不排斥與基進聊天，也沒有刻意一定要為選舉來聊天，但為了理念替國家社會做更好貢獻都可以聊。
媒體詢問，到事前是否知道王必勝幫吳欣岱站台？陳時中回應，沒有跟他說，他不知道，而他也沒有和吳欣岱聯絡。
陳時中致詞時表示，民進黨一定要繼續執政，才能維持執政成果，這次選舉全世界都在看，呼籲選民用選票表達，「總統選舉要維持本土政權，而為了發揮執政效率，更要讓立法院過半，讓有經驗的立委繼續留著，這次民進黨提名高嘉瑜，希望讓她繼續在立院問政！」「我支持高嘉瑜、台北市8席次全上！」
趕行程的陳時中，雖然在會場停留不到半小時，不過從抵達、離去，高嘉瑜都是親自迎接、歡送，看得出相當重視陳時中，並數度致謝「部長特別撥時間，部長謝謝！」並邀請陳下次一同唱歌。