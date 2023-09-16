MLB／金鶯明星外野手Jones引退儀式　前隊友陳偉殷現身送祝福

我是廣告 請繼續往下閱讀
「當我剛來這裡的時候，我的任務就是盡可能多的打比賽，盡我所能打好每一場比賽，而我也我做到了。」Jones表示，「打球是當球員最簡單的事情，就是每天都來這裡，穿上球衣。」
在Jones大聯盟14年生涯中，有11年是在巴爾的摩度過，期間他5度入選全明星，拿下4座外野金手套獎和一座銀棒獎。
「這裡是我的第二個家，我只是想讓我的孩子們也看到這一切。」Jones說，「因為他們對我球員的最後印象是我在日本吃著拉麵打球，現在他們見證這一切，了解到他們成長的過程中充斥著金鶯黑橘元素。」
Jones是2012年、2014年和2016年金鶯打進季後賽重要一員。自該隊在1954年遷移到巴爾的摩以來，瓊斯在安打數（1781）、全壘打（263）、打點（866）和得分（875）等數據上都在隊史名列前茅。
Jones在2003年大聯盟選秀會被西雅圖水手挑中，並在2006年和2007年短暫為水手隊效力。2008年初他被交易到了金鶯，一待就是11年。2019年隨著金鶯進入重建，Jones轉戰亞利桑納響尾蛇，並在2019年與日職歐力士猛牛簽下2年800萬美元合約，並在日職打了兩個球季。目前Jones在大聯盟棒球運營部門擔任職員。