高雄夫妻遭惡鄰砍死　陳其邁將精進這些問題

高雄市昨(15)日驚傳一對夫妻遭惡鄰砍死，市長陳其邁除強調懲治這種不法暴徒，貫徹打擊犯罪的決心，保障市民的安全，也求社會局與教育局，務必給小朋友最好的安置與照顧外。也將精進檢討相關的公寓大厦的管理，以及噪音擾鄰糾紛的調處。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁首先提及現在最重要的是小朋友的安置跟照顧，在第一時間高市府社會局志工已經介入做相關安置照顧工作，教育局、學校也會全力把小朋友照顧好，包括一些輔導諮詢中心的社工跟心理治療的介入，務必讓小朋友能夠受到最好的照顧，這個是大家最關心的。
在辦案的部分，陳其邁指出，今天早上警察局局長林炎田也報告相關的證物，還有蒐證相關的工作包括指紋、兇器等等這些都已做好相關的準備，現在正在分局偵訊，會以最快的時間移送到地檢署來偵辦。
陳其邁再次重申市府一定會貫徹打擊犯罪的決心，保障市民的一個安全，他說，在根據偵訊初步的結果，兇嫌他並沒有精神疾病就診的相關紀錄，有一些內科疾病，所以他想怎麼樣能夠落實更早來發現存在風險的對象，市府也會結合衛生局、社會局、治安機關來加強相關犯罪預防的工作。
陳其邁也認為，現在噪音擾鄰很多這種住宅糾紛，如何精進這些相關的公寓大厦的管理，以及噪音擾鄰糾紛的調處及怎麼樣能夠來落實相關的工作，市府會來做檢討。