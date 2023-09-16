賴佩霞當副手「不夠奸」！和柯文哲流年同迎「死神」：恐不利選情

◾賴佩霞（1963年6月8日）
人格牌：戀人
靈魂牌：戀人
愛情牌：吊人
財富牌：節制
2023流年牌：吊人
2024流年牌：死神
吠陀占星權威李靜唯老師分析，賴佩霞人格牌、靈魂牌都是「戀人」，確實是很棒的演員和心靈導師，加上典型雙子座性格，聰明知性且擅長人際溝通。而愛情牌又是「吊人」，也是跟身心靈、人際桃花有關的牌，所以賴佩霞非常適合做一個充滿正能量的心靈導師，會讓她贏得大量粉絲。
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至於愛情牌是「吊人」，感情中容易面臨三角關係，在婚姻中會配合、遷就另一半，同時是一個非常好相處，願意犧牲自己成就他人的女性。可是這樣特質的人一旦從政，可能不夠「奸巧」，像是誤入叢林的小白兔，想不到原來理想跟現實差異如此之大。
對照賴佩霞今年的流年牌走「吊人」、明年走「死神」，代表她今年會做出從未涉足的事業或領域，今年的「吊人」會讓賴佩霞陷入進退兩難的局面，接著明年「死神」登場，代表人生勢必面臨「結束」跟「重整」，最快在年底前就必須做出大刀闊斧、壯士斷腕的決定。不過即便順利參選，明年的「死神」恐怕也不利選情。
◾柯文哲（1959年8月6日）
人格牌：審判
靈魂牌：女祭司
愛情牌：命運之輪
財富牌：力量
2023流年牌：吊人
2024流年牌：死神
吠陀占星權威李靜唯提到，會另外分析柯文哲，是因為發現兩人流年出現驚人巧合，流年牌同樣走「吊人」、「死神」。柯文哲的人格牌是「審判」，靈魂牌是「女祭司」，代表柯是極端聰明、有天賦的人，兩者組合有可能位高權重，也可能是詐騙集團首腦，不是大好就是大壞。
從牌面來看，柯文哲非常懂得運用敏銳直覺和優勢運籌帷幄，再加上財富牌是「力量」，對應獅子座，領導力和企圖心都非常強，這樣的組合特別有個人魅力，非常適合做檯面上的公眾人物，只要找對舞台，就可以盡情地發光發熱，他也創下第一個總統候選人開演唱會的先例。
愛情牌在「命運之輪」，代表柯非常執著，相信緣份、相信命中注定的人，一旦選擇了就不容易改變，對他而言，另一半是老天爺送給他最美好的禮物，做了決定就會不屈不撓堅持下去。
不過要成為一國元首，除了本身是否有大貴之格，還必須綜合許多客觀條件。柯文哲今年流年也走「吊人」，聲勢開高走低，必須懂得犧牲和退讓，反而不適合站在風口浪尖。而明年的「死神」是階段性的重整，柯文哲在年底前，勢必要做整個團隊的重整。