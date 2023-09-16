批2030雙語政策喊口號　柯文哲：師資不足根本做不到

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柯文哲提到，新加坡的教育部長曾告訴他，新加坡雙語政策推了28年，台灣目前喊出「2030雙語國家」時程壓太緊，師資來不及跟上，另外在108課綱上也應再組織會議檢討，多元入學反而造成考用落差，「學習歷程」造成貧富懸殊問題，目前政府對私校學費補助大撒幣雖然能爭取選票，對私校要倒閉的問題沒法解決，政府淪於無法長期思考。
柯文哲表示，他對教育政策有一些基本主張，首先是「義務教育往下延伸一年到幼稚園」；高中職為準義務教育；高職要復活。他在台北市長任內，七所公立高職推出「專案教室」，與企業合作， 課程和老師他們提供，關鍵是還在學校時就能實習。
柯文哲認為，雙語教育新加坡花28年，台灣不能只喊口號，應具體務實設定目標，一步一步完成；推動高職重新復活，大學合理退場，他在台北市府8年，教育政策有一定成績和品牌，希望在此基礎上做得更好，推廣到全國。
被問到勞保撥補1300億，公教基金明年只編100億，未達精算結果的1/3，厚此薄彼，會不會改善這樣的情況，柯文哲回應說，年金改革違反法不溯繼往、信賴保護原則，他曾看過會計師計算，退撫基金如果投資買績優50股，30年會成長6倍，現在卻是「你（政府）拿我的錢去賭博，賭輸了要我負責」，拿去護盤亂搞。
針對少子化，柯文哲說，18年前就應知道，未來10年估有40家大學要關門，「事情已發生，抱怨也沒有用，誠實面對，政府不能失信於民，舊的儘量維持諾言，新的看怎麼處理，該補的還是要補。」 少子化問題上，他認為要分短、中、長期，未來「開放移民逃不掉」，他目前也推動「壯世代運動」，現在65歲退休，平均壽命若到80多歲，未來應該要「強壯地活到最後一天」，人口結構改變了，心態也要改變。他認為，在醫療、教育上，政府預算「該給的錢要給」，「不要貪污就有錢」。