MLB／嚇爛！洋基投手遭162公里強襲球爆頭 退場還比讚叫隊友放心
美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基今（16日）在客場以7比5擊退匹茲堡海盜，雖然洋基收下2連勝，但在比賽中卻發生「恐怖畫面」，6局登板的後援投手Anthony Misiewicz遭到打者擊出的100.6英里（約時速162公里）球擊中頭部，當場倒地並隨後送往醫院。
運動中心/綜合報導
比賽來到6局時，後援米西維茲上場接替Gerrit Cole投球，在兩出局一、三壘有人時，遭到韓籍打者裴智桓強襲球擊中頭部，且該強襲球更是一路噴到右外野，可見力道之強，海盜也借此攻下1分。
雖當下Anthony Misiewicz倒地不起，但隨後仍有意識靠著自己跪在球場上，並在防護員的陪同下坐著車離開球場，其中Anthony Misiewicz還不忘象隊友比出大拇指，叫隊友安心。
洋基賽後也在官方推特表示，「Anthony Misiewicz目前神智是清醒的，但目前仍在匹茲堡的醫院接受檢查。」
現年28 歲的Anthony Misiewicz，4年大聯盟生涯中共效力老虎、響尾蛇、皇家與水手，是在本季季中才來到洋基，但目前表現不盡理想，在3場登板中，僅投2.2局就失掉３分，防禦率高達10.13。