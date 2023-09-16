杭州亞運／電競選手胡碩傑年薪破億超越中職林子偉！亞運身價最高

2022年第十九屆亞洲運動會（Hangzhou 2022 Asian Games將於9月23日正式展開，台灣《英雄聯盟》頂尖輔助「蛇蛇」胡碩傑——SwordArt選手將會是身價最高的亞運選手，因為他在2020年曾跟北美戰隊TSM簽下2年600萬美元（約新台幣1.7億）破紀錄大約，不但超越陽岱鋼，並且也比當時的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）還高，雖然他已經跟TSM戰隊分道揚鑣，但身價依舊十分驚人。 我是廣告 請繼續往下閱讀 以台灣選手來看，除非有固定薪資來看，這次亞運會，職棒球員以林子偉接近百萬薪資，年薪1200萬以上最高，林立與樂天桃猿簽下三年合約，今年月薪為68萬元，明、後年依其成績調薪，但基本則為72萬、76萬。26歲的「蛇蛇」胡碩傑，是相當優異的輔助選手，在2013年加入GAMA BEARS（橘子熊）開始職業生涯，並於同年正式加入Flash Wolves閃電狼戰隊，2017年率領閃電狼奪得IEM英特爾極限高手盃全球總冠軍，現任中國戰隊Ultra Prime（UP電子競技俱樂部）的輔助。2020年11月27日，北美知名電競戰隊TSM宣布以2年600萬美元（約新台幣1.7億元）簽下台灣《英雄聯盟》電競選手胡碩傑（SwordArt），據說這個ID主要來自知名動漫《刀劍神域》。1年約300萬美元的薪資也比當時的台灣旅日棒球好手陽岱鋼年薪還高，不過「蛇蛇」胡碩傑現在轉往中國大陸戰隊發展，年薪雖沒有過去高，但明星戰隊成員，薪水也比一般隊員高出許多。杭州亞運／羅楹湲舉重世錦賽抓舉、總和雙破全國 為台灣抱回兩金杭州亞運／盤點中華隊5大女神 千年一遇美女棋士黑嘉嘉再次出征杭州亞運／終結男子游泳25年獎牌荒 王冠閎、王星皓雙王出擊拚牌杭州亞運／中華英雄首發團今啟航、挑戰100金 中華隊首戰出爐