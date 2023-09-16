小鬼黃鴻升離世3年！遺作將上映 妹妹曝他沒來入夢：這樣是好事
男星小鬼（黃鴻升）2020年9月16日因主動脈剝離驟逝，享年僅36歲，令親友悲痛不已，如今事隔3年，他和阿喜合作的電影《超磅名模》經歷疫情考驗，宣布明年在新加坡上映，重現小鬼帶給粉絲歡樂的身影，妹妹黃婷婷昨（15）日深夜上傳小鬼生前與姪子玩樂的照片，內心充滿思念，並透露哥哥很久沒有入夢，認為這是件好事。
記者江芷稜／綜合報導
在照片、影片裡，小鬼與姪子開心玩玩具，還帶小朋友玩飛高高遊戲，婷婷感慨地說：「歲月會蒼老容顏，小孩也會跟著長大。而他，依舊是青春的模樣對吧！」透露原本打了一大串文字，最後刪掉許多部分，把這些感觸都留在心裡，「3年了，後來就真的沒再夢見你了，人家說這樣是好事，那就是好事」，並謝謝那些一直支撐著自己的人。
小鬼生前主持的節目《綜藝玩很大》，今年雙雙入圍金鐘獎益智與實境類節目與主持人，製作單位在臉書宣布好消息，標註主持人吳宗憲、坤達、KID林柏昇，不忘寫上小鬼的名字，也在IG曬出他的照片表達想念：「3年，我們努力地扛下來了，但......還是很想你，你在那邊都好嗎？不會把你忘記，永遠的小隊長」。包括坤達、黃小柔、ㄚ頭、蘿莉塔等一票好友都留言支持，感覺小鬼一直沒有離開。
吳宗憲說，在國外錄影時特別容易想到小鬼，可惜他不能來KID的婚禮，這次入圍金鐘獎他在臉書上祝福坤達、KID，「親愛的，戰友弟兄們。我們就平常心。我也希望你們可以拿獎，準備好上台的衣服，讓內心缺少的那一塊拼圖給接上」，暗示希望拿獎後可以獻給小鬼，撫慰小鬼過世後未能抱回金鐘獎的遺憾。