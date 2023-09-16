iPhone 15入手要3萬太貴！想改買iPhone 14 Pro 業者：來不及了
APPLE發表會帶來讓人驚喜感十足的iPhone 15系列，不過規格功能升級，加上匯率影響，台灣開賣價格也「有感升級」，連最便宜的入門款iPhone 15 128GB都直逼2萬9900元，和前代旗艦款iPhone 14 Pro價差不到4千元，讓人猶豫想回頭改買有望遠鏡頭的14 Pro，不過通訊行業者透露，想買恐怕也來不及了。
記者黃韻文／綜合報導
隨著iPhone 15系列新機登場，Apple官網一如往常，在發表會後便立即下架前代旗艦機，包括iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max都停賣，代表這些機型不再生產，全球都是「賣1支少1支」，民眾如果現在還想買，只能向第三方零售商店（如STUDIO A等）、通訊行、電信業者、電商平台搶購還沒清完的庫存舊貨。
傑昇通信表示，iPhone 14 Pro系列各通路庫存水位較低，不像去年iPhone 13 Pro官網下架後，還出清了約兩三個月才賣完，預估今年14 Pro舊機差不多在10月就會掃光，目前iPhone 14 Pro系列僅128GB、256GB剩少量現貨。地標網通官網則已將iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro全數下架。