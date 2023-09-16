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iPhone 15入手要3萬太貴！想改買iPhone 14 Pro　業者：來不及了

▲「最便宜」的iPhone 15 128GB入門價直逼3萬，不少人想回頭改買前代旗艦款iPhone 14 Pro，但已一機難求。（圖／美聯社／達志影像）
▲「最便宜」的iPhone 15 128GB入門價直逼3萬，不少人想回頭改買前代旗艦款iPhone 14 Pro，但已一機難求。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃韻文／綜合報導

APPLE發表會帶來讓人驚喜感十足的iPhone 15系列，不過規格功能升級，加上匯率影響，台灣開賣價格也「有感升級」，連最便宜的入門款iPhone 15 128GB都直逼2萬9900元，和前代旗艦款iPhone 14 Pro價差不到4千元，讓人猶豫想回頭改買有望遠鏡頭的14 Pro，不過通訊行業者透露，想買恐怕也來不及了。

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隨著iPhone 15系列新機登場，Apple官網一如往常，在發表會後便立即下架前代旗艦機，包括iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max都停賣，代表這些機型不再生產，全球都是「賣1支少1支」，民眾如果現在還想買，只能向第三方零售商店（如STUDIO A等）、通訊行、電信業者、電商平台搶購還沒清完的庫存舊貨。

▲2023蘋果發表會登場，Apple官網13日更新iPhone 15系列最新售價，對比iPhone 14價格一次看。（圖／NOWnews社群中心）
▲Apple官網13日更新iPhone 15系列最新售價，對比iPhone 14價格一次看。（圖／NOWnews社群中心）
傑昇通信表示，iPhone 14 Pro系列各通路庫存水位較低，不像去年iPhone 13 Pro官網下架後，還出清了約兩三個月才賣完，預估今年14 Pro舊機差不多在10月就會掃光，目前iPhone 14 Pro系列僅128GB、256GB剩少量現貨。地標網通官網則已將iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro全數下架。

▲《NOWnews》整理傑昇通信、地標網通兩大通訊行今（16）日最新價格。（圖／記者黃韻文製表）
▲《NOWnews》整理傑昇通信、地標網通兩大通訊行今（16）日最新價格。（圖／記者黃韻文製表）

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