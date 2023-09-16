《未來少女》6團兩兩PK賽！導師HUSH毒舌講評　現場氣氛超緊張

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之後上場的「緋紅魅影」對上「薄荷水晶」，上場前，「緋紅魅影」的利善榛放話：「上一次結盟的時候分數很低，這次要扳回一城，希望薄荷水晶可以拿下不錯的分數，但我們比較高一點！」至於「薄荷水晶」的品妡則是分享在走出隧道時，心裡萌發「現在走還來的及嗎」的念頭，「緋紅魅影」以性感又火辣的方式詮釋歌曲；「薄荷水晶」一改以往則是甜蜜可愛的形象，以帥氣又有活力的方式表達歌曲意境，而「薄荷水晶」的表現，讓HUSH眼睛一亮，不過最後「緋紅魅影」以86分的1分之差，勝過「薄荷水晶」。
第二組進行PK的是「日光之橙」與「紫月光」，「日光之橙」的麻由信心十足地說：「調整心態，我們回來了！」她們以酷跩風格表達歌曲，充滿了滿滿的爆發力，其中Ashlee飆出的高音，也讓在場導師們讚賞又震驚，連「紫月光」的Xiu都表示看完表演被圈粉。「紫月光」方面，整首BEAT的歌詞都由團員創作，以女巫感的暗黑girls power詮釋。
兩團表演完後，HUSH評比時直說自己下了很毒舌的評論，「『紫月光』是一個團，但5個人不知道在幹嘛；『日光之橙』是5個女生，但不知道是不是一個團。」HUSH指出，「紫月光」的舞台有古風、歌德等異域的音色，卻不知道賣點是什麼；「日光之橙」則是每個人都有強項，但總讓人覺得少了團體的和諧感，尤其是在Ashlee回到隊伍裡時，竟出現路人感。不過最後「日光之橙」仍以90分贏過了「紫月光」的72分。
第三組則是「黑暗精靈」對上「幻藍小熊」，在討論前期，「黑暗精靈」的力安還特別與陳子鴻通電話，獲得需要突破風格的提點，去挑戰不擅長的風格，因此她們以可愛俏麗的方式去呈現表演舞台；「幻藍小熊」同樣突破框架，以運動感充滿清爽活力的感覺，展現帥氣的舞台表演。而「幻藍小熊」拿下當天所有隊伍中的最高分98分，團員激動表示超級無敵感動；至於「黑暗精靈」則是83分。
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