獨／新光三越鑽石塔開幕延後！今僅3餐廳開張 這家客滿到10月底
新光三越進軍台北東區開闢新商場「鑽石塔Diamond Towers」，原先預定今（16）日對外試營運，但卻臨時緊急喊卡、開幕延後，現初估應為9月28日才對外試營運。但位於二館的3家餐廳，依舊維持原規劃於今天正式開張接客，包含二星主廚黃以倫（Alain Huang）所領軍的新餐廳「A」，訂位狀況目前至10月底已全滿。
記者葉盛耀/綜合報導
「新光三越Diamond Towers」共有兩館，其中的二館規劃1樓、2樓皆為精品DIOR，3樓與4樓規劃皆是餐廳進駐，其中的四樓整層則全由「A餐廳／Restaurant A」執掌，該餐廳由曾經擔任江振誠RAW餐廳前主廚黃以倫（Alain Huang）領軍，今(16)日正式開張，餐價為一般用餐區的午、晚餐定價分別為4850+10%元和6850+10%元（菜單價格已包含一套酒精或無酒精性飲品）。因為高人氣，至10月底的座位，目前一般座位已售罄，僅剩包廂兩、三個餐期還有空位。
A餐廳的官方臉書今天也有新貼文：「今晚是 Restaurant A 正式開幕的第一個晚餐，我們準備好迎接久等了的貴賓好朋友！」並附上主廚黃以倫站立於餐廳內等候客人大駕的一張側臉照片，饒富趣味。
另外，二館的3樓，則有初魚集團創設全新鐵板燒品牌「li teppanyaki」進駐，同樣於今（16）日正式開張，業者表示：「雖然百貨延後試營運與開幕的時間，但是我們之前就已開放網路訂位，其中包含不少喜愛初魚品牌的老主顧，因此決議從今天也開始『試營運』。」li teppanyaki的餐價每人2500+10%元，另加上無酒精與酒精飲品pairing二擇一，與初魚一樣走無菜單料理模式，標榜融合日式與西式作法。
3樓還有夏花餐室，餐廳創辦人為Chef Vaz Joseph Elias，是原本米其林餐盤推薦餐廳「想想廚房」的主廚，擔任餐廳概念規劃及經營管理。餐點由主廚Wilfred John Coelho率領5位資深印籍廚師，並偕同調酒師團隊，菜色將以印度地區貴族佳餚為主，以及咖哩、坦都燒烤及烤餅等午餐，低消每位1,200+10%元、晚餐低消每位1,500+10%元。
業者於官方粉專對外表示，開張規劃日並未有異動，且inline上的確可預訂明日開始之座位，但為求慎重記者親撥餐廳電話數通，至截稿前並未接通。
至於同樣在二館3樓的「鐵板中山」，是以「Omakase」無菜單形式、打造和牛板前燒肉料理。今（16）日未營業，上inline看該餐廳訂位資訊，最早可下訂日期則為9月28日，似乎也間接幫「新光三越Diamond Towers」官宣，試營運日期極有可能就是在9月28日。