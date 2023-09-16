陽帆快看！正妹愛女安吉辣曬性感泳裝照 放送完美S曲線
藝人陽帆愛女ANGIE安吉今年6月正式發行首張同名EP《ANGIE安吉》，近期她的宣傳期到了尾聲，忙了3個月終於有時間可以好好休息，她馬上規畫大阪旅遊，出國放鬆度假，也算是給前陣子繁忙於工作的自己一個犒賞，「我喜歡的生活方式就是要努力工作，也要努力玩，這兩個對我來說都非常的重要。」還曬出火辣的泳裝照，秀出性感好身材。
記者吳雨婕／綜合報導
在這趟旅程中，安吉印象最深刻的回憶之一就是騎共享電動滑板車，她表示這個滑板車就像台灣的「YouBike」非常方便，事實上，安吉平時的興趣就是在台北騎「YouBike」，這次到大阪也做了一樣的事情，她分享騎車過程中不僅可以看到大阪的城市容貌，也可以迅速到達景點，而且騎乘的過程中非常舒服、涼快。
在愉快的度假旅遊中，仍有發生一些不順利的事情。安吉表示出發到大阪前，雖然看了氣象預報，但沒想到當地的夏天卻出乎她意料的炎熱，打包行李時她甚至放了幾件外套、長褲到行李箱中，到大阪發現根本穿不到，只好去買了短袖、短裙，有幾天甚至熱到讓她不太敢出門！印象最深刻的是在旅遊的第三天，他們到環球影城時，因為天氣超好，豔陽高照，安吉竟然在一天內把整瓶防曬乳用光，「在太陽底下走的每一秒就是在懷疑人生！一有室內房間，我第一個衝進去！」