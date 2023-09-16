ALL IN 5插旗歌唱事業新版圖　廣州LONG STAY 100天「狂拉肚子」

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哲瑋、裕城和團中「忙內」柏安，除了興奮外還有點感傷，因爲這是他們第一次長時間離家，過去總酷酷的裕城竟難得感性說：「我現在終於懂得想念家人是什麼感覺，常不知不覺想打電話回家，家人最常在電話那頭叮嚀我『沒錢要說喔』！」哲瑋也透露，到廣州1個月後特別想念爸媽，生活常陷入莫名緊張，「我隨身帶著阿公合照，希望他在天之靈保佑我勇闖新版圖『插旗』順利；對了！阿嬤出門前也不斷提醒我『別人給的東西不可以吃』，很暖心又好笑！」
落地廣州後5人立刻接地氣，與專業的合作團隊大玩創意，在抖音開設官方帳號，至今一共拍攝了37支內容豐富的各種影片，一步一腳印引來粉絲熱烈討論，相關流量已破142萬次點閱。承恩笑說，有些吃喝的影片讓團員印象很深，包括他因為腸胃不好，很多美食嚐鮮後不適應，「上廁所」的次數一路飆高！「像牛蛙火鍋、椰子雞火鍋、苦涼茶每樣都好吃，傑銘膽子最大都敢嘗試，我印象深刻是有道料理叫馬蹄湯，老闆騙我們說是真的馬蹄，害我嚇到，結果才知道原來是種退火的植物。」
哲瑋則是因為水土不服，整個脖子到鎖骨都起紅疹持續紅腫，每天得擦藥吃藥才壓得住，於是吃東西小心翼翼。柏安過去本身吃東西就較清淡，一下子嘗試太多「美食」好比牛蛙，腸胃負荷不了，「我是真的每天都在『炸馬桶』，太刺激了！」至於穿衣服很有自我風格的裕城，印象最深的是廣州有個潮人聖地叫東山口，他搞笑說：「去那的人穿著都很『潮』，還有很多潮服店，我個人很喜歡這種會讓人『風濕』的地方！」
除了固定更新抖音視頻，5人也跟上大陸年輕族群最近超火的演出風潮，受LIVE HOUSE之邀，將在深圳、廣州及廈門等中國各城市舉行15場巡迴演出。7月底首場深圳演出，ALL IN 5初生之犢不怕生且全力以赴，成功吸引1500人共襄盛舉。隊長承恩笑說：「演出完覺得非常爽，甚至還覺得唱不夠！」 讓他記憶深刻的是，台下粉絲反應超直接：「有個女粉絲要用手機錄影，我直接幫她拿來拍，她就在台下大喊『我跟定你了』，天啊，好熱情！」
過去向來是團內「肌肉擔當」的哲瑋，上場前原本「內心小劇場」很多，一下猜會不會入場客人只顧喝酒不理會？一下怕沒人認識反應冷漠？直到有個男粉絲在他演出過程對著他猛伸出手，他才笑說：「本來我想說擊個掌表達感謝，沒想到他竟然緊緊抓住我，第一次和男粉絲『十指緊扣』，真的挺害羞的！」
本週日17日晚上，他們5人將在廈門開唱，尤其特別苦練了歌壇前輩包括周杰倫的〈稻香〉和五月天的〈離開地球表面〉，希望讓粉絲們感受到他們滿滿心意。等唱完廈門場，5人也興奮開始倒數，期待10月24日ALL IN 5成軍2週年的大日子到來，之後相關ALL IN 5生活及演出訊息，也請粉絲們持續關注官方微博、抖音及臉書、IG平台。