高雄噪音殺人案　郭倍宏提「恐音症」對策保障社會安全

返老還童希望園區文教中心啟用實現無償助癌友的使命

▲全世界第一座免費提供癌友療癒所創建的希望園區在台南市大內區正式啟用（圖／記者張振興攝，2023,09,16）
▲全世界第一座免費提供癌友療癒所創建的希望園區在台南市大內區正式啟用（圖／記者張振興攝，2023,09,16）

記者張振興/綜合報導

全世界第一座免費提供癌友療癒所創建的希望園區今16日在台南市大內區正式啟用，希望園區是由財團法人返老還童防癌文教基金會攜手無數志工，專為癌友打造的療癒中心。啟用典禮由返老還童氣功協會創辦人蔡良安、大內區長李義隆等與會貴賓一同剪綵。

我是廣告 請繼續往下閱讀

大內區長李義隆表示，希望園區文教中心的成立，是對所有癌友的一份珍貴禮物，無償地提供醫療知識和養生運動教學，更是一個讓癌友重新燃起希望的地方。我們期待藉由園區的啟用幫助更多癌友，在治療後及療癒期間可以提高日常生活品質，同時我也相信希望園區的設立，無疑為全球的抗癌運動樹立了一個光輝的典範。


返老還童氣功協會創辦人蔡良安表示，希望園區文教中心是依照聯合國世界衛生組織 WHO的癌症輔療法的規範，承擔重要的使命而成立。每位癌症朋友可完全免費享受7天至14天的短期食宿服務和體驗自然生活的機會。除了攜手專業的醫療團體，將正規醫療外的知識結合學習、養生運動、自然休憩等多元活動外，更規劃有身、心、靈成長課程，為癌友的康復之路增添更多希望。


希望園區農場除了生產豐富多元的無毒蔬果供應上課癌友食用外，更提供一個優質的天然場域，讓癌友們運動練功及靜坐光照冥合。療癒期間可沉浸於曾文溪流域與壯闊的山巒共同營造出的明媚風光，並優遊於美麗的生態池與綠意盎然的生態水道，讓人心曠神怡、開啟自然的療癒力。

▲返老還童希望園區由(左起) 大內區長李義隆、立委陳亭妃、創辦人鄭明瑛、創辦人蔡良安等貴賓一同剪綵啟用（圖／記者張振興攝，2023,09,16）
▲返老還童希望園區由(左起) 大內區長李義隆、立委陳亭妃、創辦人鄭明瑛、創辦人蔡良安等貴賓一同剪綵啟用（圖／記者張振興攝，2023,09,16）
返老還童氣功協會前執行長陳漢清說，希望園區誕生的重要幕後推手，正是全臺的志工教練們。眾人無私地貢獻己力，期盼提供癌友最優質的療癒環境，在眾志成城的無悔付出下不僅為癌友帶來無限的希望和力量，更是共同寫下愛與善的歷史扉頁。


希望園區文教中心共有1棟三層樓多功能活動中心及9棟日式鋼構三層樓VILLA式建築，多功能活動中心「一樓廳」採大面積落地玻璃設計，「二樓聯誼廳」有大型的交誼區、善種子賣場及日式禪房，日式禪房可供癌友親友來此陪伴時短期住宿。「三樓大教室」可納約300人上課，LED電視牆、投影音響等專業硬體設備，確保學員的上課品質。

▲希望園區內有148間雙人房可同時容納近300名癌友同時入住（圖／記者張振興攝，2023,09,16）
▲希望園區內有148間雙人房可同時容納近300名癌友同時入住（圖／記者張振興攝，2023,09,16）
9棟日式鋼構建築住宿區有148間雙人房可同時容納近300名癌友，加大的單人床、獨立的衛浴設備，讓癌友在住宿時身心更加舒適。文教中心的中庭整體造景採用「內經圖」的意象來設計，隱含著千古流傳的修練精隨，可讓人感受到自然氛圍並放鬆心情與之共處。

ALL IN 5插旗歌唱事業新版圖　廣州LONG STAY 100天「狂拉肚子」

籃球／張承中接籃協副秘書長　上任僅短短兩句話展現抱負

台南城西掩埋場營運回饋金發放警方派員護送

「嘉義優鮮」首度與台灣電影盛事金馬獎推出聯名禮盒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞