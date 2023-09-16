賈靜雯素顏畫面流出！披頭散髮黑眼圈 自嘲「美食要付出代價」
48歲金馬影后賈靜雯外表保養得宜，在金馬頒獎典禮以一襲緊身禮服秀出窈窕曲線驚豔眾人，她在《乘風2023》（浪姐4）勁歌熱舞成團出道，體重最低降到42公斤，不過美麗是要付出代價的，賈靜雯在微博曬出吃完美食後在健身房努力運動披頭散髮的模樣，素顏相貌竟是長痘痘、黑眼圈，讓網友大吃一驚，笑說「根本認不出來」。
記者江芷稜／綜合報導
年紀輕輕時就出道，賈靜雯外貌相當凍齡，即使生了3個小孩，依舊保養得很好，靠著運動和清淡飲食，維持身材纖細勻稱，和女兒梧桐妹同框就像姊妹一樣，雖然體重不重，但體脂率約在20%左右，去了對岸錄製綜藝節目《乘風2023》後，必須加強舞蹈練習，歷經魔鬼訓練後，她體脂率一度降到14%，體重僅42公斤，令外界相當稱羨。
賈靜雯近期在成都拍戲，在微博上分享敷面膜、在健身房運動、品嘗美食的4張照片，她幽默地說這幾張圖表示：「白天再努力，一頓美食就要重新保養鍛鍊了，沒辦法，我就是這樣的循環。美食主義就要付出代價！」其中她披頭散髮運動的素顏照，下巴長了一顆大痘痘，還有明顯黑眼圈，完全看不出來平時容光煥發的模樣。
不過，影迷不介意女神崩壞的樣子，讚美賈靜雯拍戲不忘運動，果然是自律又敬業的明星，更心疼她為瘦身賣力運動，紛紛留言「已經夠瘦了，可以多吃點」、「不用再瘦了，現在已經很好看了」，賈靜雯先前也說過，變瘦的前提是「身體要健康，心情要快樂，吃好睡好才是最大的福氣啦。」