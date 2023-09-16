為賴佩霞暨大學歷開戰黃士修！陳學聖：19日拿出證明就請百份雞派
投入2024年總統大選的鴻海創辦人郭台銘邀請藝人賴佩霞擔任副手後，爭議連環爆，其中中國廣州暨南大學學歷部分，引發郭辦發言人黃士修與前立委陳學聖的戰火，陳學聖今（16）日在臉書貼文開嗆，要黃士修19日拿出賴佩霞的暨大學歷證明，證明確實在暨大合規唸完書，為表慶賀，他請雞排100份，時間、地點完全配合郭辦。
記者余祥／台北報導
賴佩霞擔任郭台銘參選搭檔後，陳學聖質疑賴佩霞中國廣州暨南大學學位恐有「洗學歷」之嫌；而黃士修則指出國民黨籍立委傅崐萁、萬美玲等人同樣具有暨南大學學位，還呼籲國民黨考紀會處分陳學聖；傅崐萁則透過辦公室發聲明嗆聲，自己從未拿過廣州暨南大學的文憑與學歷，要在野各陣營管好自己的小狗、家畜，切勿未經查證就任意放話、互相攻訐並波及他人，黃士修隨後還透過友人向傅崐萁道歉。
陳學聖在臉書貼文表示，他前兩天善意提醒郭台銘陣營，要注意賴佩霞大陸暨南大學法學博士學位的採認問題，因為這所學校招收台生過去有黑歷史，有不少台灣政治人物去「洗學歷」，這都是事實，但不表示賴或其他在這學校唸過書的人，都是洗學歷，這是基本邏輯的ABC。
陳學聖說，他沒想到郭辦發言人黃士修卻惡意扭曲，也拉賴同校台生下水，結果不僅扯錯人被駡、認錯道歉，還去亂掰要國民黨黨紀處分自己，沒想到，黃意猶未盡，竟然又來他臉書留言。
陳學聖表示，為了速戰速決，他請郭辦發言人黃士修，在下週二19日前備好賴佩霞拿碩、博士修業期間，有在大陸累積24個月的居留，若有學歷為真，若拿不出來，這學歷在台灣教育部是不採認的。他希望賴學歷是真的，證明確實有人在暨大合規唸完書，為表慶賀，他將請雞排100份，時間、地點完全配合郭辦。