這款人夫！印度罹癌女律師反對賣房　夫竟將她勒斃藏屍、照樣帶看

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報導指出，尼廷未經辛哈同意，就決定以約4.5億盧比（約新台幣1.73億）的價格出售房屋，甚至先收了550萬盧比（約新台幣211萬）的訂金，10日早上9點左右，夫妻倆在喝茶時發生爭執，爆發肢體衝突，辛哈被摔到地上、頭部因遭重擊難以爬起，接著就遭丈夫勒斃。
據尼廷供稱，他在殺害妻子後，還將買家班達里（Antayesh Bhandari）和房地產經紀人叫到了家裡，繼續展示房子；班達里事後回憶，當天中午他與經紀人一起去看房，尼廷帶他參觀房產時顯得有點緊張，也沒有讓他們上樓，理由是他罹癌的妻子正在睡覺，不想打擾她。
報導指出，尼廷在藏屍後，還故意降低了室內空調溫度，避免屍體太快發臭，並打算盡快把房子賣掉，然後帶著錢逃到英國，不過天網恢恢、疏而不漏，辛哈的家人因聯繫不上她而報警，最後尼廷殺妻的惡行還是被發現。
報導提到，尼廷本人原是印度稅務局的官員，於1998年退休後，領取著50%的優渥退休金，並不缺錢，夫妻倆還有一個兒子在國外擔任金融分析師。
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