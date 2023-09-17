台中驚見無盡頭人龍！景象每年上演　內行曝：在搶蛋黃酥界愛馬仕

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這張驚人的照片瞬間引發許多網友的注目眼光，因為明明當天是平常日的下午，卻還有這麼多人排隊，究竟在等待什麼？但其實照片上就有藏有線索，原來這條路是台中市北區的梅亭街，而這裡有著被稱為「蛋黃酥界的愛馬仕」之稱的名店「香格禮坊」。
隨後也有內行詳細解釋人龍出現原因：「蛋黃酥界的愛馬仕！這家真的好吃，價錢又不貴，我每年必買，但今年真的誇張了，剛才要去買，依然如此，看到那長長的排隊人潮，算了，換別家」、「去年也是中秋還沒到就排爆了，這景象年年上演」、「前兩天9:00營業，9:07抵達等候時間一小時，蛋黃酥已每人限購50顆了」、「香格禮坊蛋黃酥。好吃又便宜」、「昨天有看到警察來開單」。
不少老饕看完也紛紛讚嘆：「不管有多好吃，要我排這麼長的隊，我不會去排」、「還以為這麼早就在排哀鳳15了」、「蛋黃酥 ？台灣人真的喜歡排隊」；而實際前往查看香格禮坊官網，店家也發出公告表示「中秋網路訂購已滿單」，但門市仍有提供現貨禮盒購買，實際供應情況以門市當日為主、現貨售完為止，也因此現場才會出現大批排隊人潮。
不過根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「中秋月餅」相關話題的網路聲量榜單中，前五名依序為不二坊、陳耀訓、香港美心、小潘、微熱山丘等名店，而這次被目擊的「香格禮坊」則未能入榜，也顯見近年來蛋黃酥、月餅的市場有多麼競爭。