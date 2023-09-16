香港公開賽／麟洋配遭逆轉無緣冠軍戰 下一站杭州亞運拚奪牌
羽球超級500系列香港公開賽男雙4強，「麟洋配」李洋／王齊麟今（16日）對戰印尼組合Leo Rolly Carnando／Daniel Marthin，雙方激戰3局，最終麟洋配遭逆轉，以21：13、8：21、13：21敗陣，無緣晉級冠軍戰，而李洋與王齊麟的下一站將是9月底登場的杭州亞運。
記者路皓惟/綜合報導
奧運金牌男雙「麟洋配」目前世界排名13，在香港公開賽一路過關斬將，先後擊敗馬來西亞組合謝煒傑／劉珣及韓國組合高成炫／申白喆，接著8強以直落二淘汰馬來西亞吳世飛／伊祖丁搭檔，本季第五度闖入4強。
今日4強對上印尼組合Leo Rolly Carnando／Daniel Marthin，首局雙方互有來往，打成8：8平手，後來麟洋配打出6：2攻勢拉開領先，下半局更是一口氣連取6分，以21：13先下一城。
次局麟洋配陷入苦戰，一度連丟6分毫無反擊之力，該局以8：21讓出，決勝局這對印尼組合掌握領先優勢，先以11：7進入技術暫停，之後李洋與王齊麟連失5分，一直處於苦苦追趕的狀況，最後仍無法挽回落後劣勢，以13：21落敗無緣晉級冠軍戰。
隨著麟洋配淘汰之後，本次香港公開賽台灣選手也全軍覆沒，緊接著李洋與王齊麟將出征杭州亞運，王齊麟說：「自從東奧奪金之後，我們對很多比賽都有所期待，亞運也不會給自己太大的設限，一步一步來盡力去突破。」