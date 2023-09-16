吳思瑤組「北投Black Pink」 邀陳時中、林楚茵高歌一曲
備戰2024年選舉，民進黨立委吳思瑤與在地議員組成「北投Black Pink」，邀請綠委林楚茵、前衛福部長陳時中等人獻唱。吳思瑤今（16）日受訪時笑說，不論外型、舞姿、歌藝，「我們不比南韓天團Black Pink這麼炫，但我們誠意滿滿，用歌聲和大家搏感情！」
記者陳佩君／台北報導
「信賴台灣·溫暖好政」施政願景說明會全台開講中，吳思瑤下午在北投慈后宮舉行願景說明會，並與在地議員組成「北投Black Pink」，於現場獻唱，同時邀請林楚茵、立委林昶佐、陳時中、台北市黨部主委張茂楠、議員簡舒培等人出席，其中，包含簡舒培、林楚茵、陳時中、北投Black Pink（吳思瑤、議員林世宗、鍾佩玲、林延鳳、陳賢蔚）也在現場高歌。
吳思瑤會前受訪時表示，希望政策不要那麼嚴肅、要接地氣，用歌聲、快樂心情迎向這場選舉，感謝她有強大團隊支撐，在地議員包含鍾佩玲、林延鳳、陳賢蔚、林世宗等，平時都是集體行動、團結一致，不管是今天的活動，一起登台高唱，或是平常活動，都會合體，「走到哪就是團結一致！用歌聲、誠心誠意、中央地方聯手好政績，爭取北投士林鄉親支持」。
吳思瑤提到，北投Black Pink天團是選民替她們取得名字，「我們幾位不論是外型、舞姿、歌藝、年齡，沒有Black Pink那麼炫、吸引人，但我們誠意滿滿，用歌聲和大家博感情！」
至於等下陳時中等下要唱什麼？吳思瑤笑說，她發現陳時中有點小害羞，兩人商量曲目時，陳都有遲疑、詢問其他人都唱什麼，「我們很期待陳時中用高聲與鄉親和大家同樂！要唱什麼歌請大家拭目以待！」