「德國啤酒節」豬腳配Beer　晶華加價299升等暢飲、萬豪699喝到飽

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適合搭配德國啤酒的非德式美食莫屬，晶華廚藝團隊重現德式綜合香腸、現烤脆皮豬腳與啤酒節烘烤春雞等經典菜色，更推出全新登場「維也納炸豬排Wiener Schnitzel」。片片比臉還大的豬排，享用前，擠上幾滴酸爽的檸檬汁，入口酥脆、清香不膩。鹹食之外，也特製傳統黑森林蛋糕與迷你蘋果派。
晶華也將這流傳近3世紀的節慶飲食文化帶進酒店三樓的宴會廳，於10月6日推出「德國啤酒狂歡派對」。活動當晚，布置將比照慕尼黑活動現場的木製桌椅擺設，並以巴伐利亞藍白風格垂釣的掛旗打造彷彿置身德國啤酒花園的逼真臨場感。當日佳餚美酒，包含德式冷肉乳酪盤、啤酒洋芋湯，以及由現烤脆皮豬腳、芥末百里香燒烤豬肉與啤酒節烘烤半雞組合成的巴伐利亞快車拼盤，更有莓果布丁等。
席間更享HB慕尼黑皇家啤酒無限暢飲，同時還有來自德國慕尼黑啤酒屋的官方認證樂團現場演唱，團員將身著德國傳統服飾、透過歡樂的巴伐利亞情調曲風，讓賓客秒飛慕尼黑。上述活動每桌1萬6800元/8人，9月28日前下訂享有免一成服務費的優惠。
10月7日晚間6:30將移至挑高三層樓的中庭舉行，現場將有輕快熱鬧音樂與美食，同樣大推無限歡飲的HB德國皇家啤酒，賓客可依據喜好選擇德國綜合香腸、現烤脆皮豬腳或啤酒節烘烤春雞為主食，搭配藜麥海鮮沙拉、鹹香德式手工紐結麵包以及黑森林蛋糕。活動兩人成行每位僅需1,680元，加價399元再享啤酒暢飲。另外，晶華酒店客房亦推出「大口吃肉假期」一泊二食住房專案，每房9,500元起即可大啖啤酒節雙人分享餐、歡飲HB慕尼黑皇家啤酒。
台北萬豪酒店大廳酒吧Lobby Lounge則是即日起至10月3日，於每日中午12:00至晚上22:30限時推出「豪德意啤酒節」活動，零時差享受道地德國美食。三道期間限定餐點包含酥脆多汁的「德式脆皮豬腳」、「噴香德式腸」、「手工咖哩牛肉球」，皆附酥脆薯條，每份最低450元+10%起。活動期間任選德國艾丁格小麥啤酒或艾丁格黑啤酒，120分鐘沁涼暢飲價每位只要600元+10%。
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