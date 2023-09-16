陳美鳳發閨密合照！意外出賣「關穎大素顏」 47歲真面目被公開
關穎2013年與在金融界任職的香港男友朱志威結婚，至今育有大女兒C.C.、兒子Phi Phi及么子DD，婚後淡出螢光幕的她，生活重心都在家庭，偶爾出席活動、上節目或經營YouTube頻道，近日關穎和陳美鳳相約吃高級日本料理，被對方在臉書分享全素顏的照片，由於她曾被說撞臉狄鶯，格外引發關注。
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的合照，與會的有陳美鳳、藍心湄等人，只有關穎沒有化妝，只見她梳著旁分瀏海，臉上沒施一點脂粉，膚質吹彈可破，平滑無瑕疵，五官也沒有走樣，與上妝後的樣貌幾乎無異，多了逆齡感，難以想像已經47歲，連陳美鳳都說：「關穎素顏也超美，生了三個小孩身材依舊保持很好很不容易，有她在我們真的都不無聊，太好聊惹！」
陳美鳳透露，四個女人聊到老闆提醒要打烊，關穎也上傳照片到IG，透露享受難得的小酌時光，心情愉悅且放鬆，網友留言：「怎麼都那麼美啊！真會保養」、「美女鑑賞集」、「都是優質美女」！
另外，近期因為賴佩霞參選話題正熱，身為台灣優質生命協會的理事長的陳美鳳，今（16）日出席愛傳承關懷演唱會，被問及網友點名她很適合出來參選，陳美鳳一聽連喊「母湯！母湯」，感謝民眾對她的支持和肯定，「我就把我台灣最美的歐巴桑和公益做好就好！」