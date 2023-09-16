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金與正手拿23萬Dior包高貴訪俄！北韓「白頭血統」一家都有名牌魂

▲北韓領導人金正恩近日訪俄，胞妹金與正陪在身旁，被發現手提的包包疑似是迪奧（Christian Dior）的Lady Dior黑色手提包，要價960萬韓元，約新台幣23萬元。（圖／翻攝自韓聯社）
▲北韓領導人金正恩近日訪俄，胞妹金與正陪在身旁，被發現手提的包包疑似是迪奧（Christian Dior）的Lady Dior黑色手提包，要價960萬韓元，約新台幣23萬元。（圖／翻攝自韓聯社）

記者倪浩軒/綜合報導

北韓領導人金正恩近日訪俄，與俄羅斯總統蒲亭展開會談，兩人自2019年後，暌違4年再度同框。另外，金正恩的胞妹金與正也一同出訪，作為秘書的角色站在哥哥一旁。金與正更被眼尖的外媒發現，手提迪奧（Christian Dior）包，官網定價高達960萬韓元（約新台幣23萬元），展現「白頭血統」的高貴奢華，與苦於飢荒的北韓百姓可說天差地遠。

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根據《韓聯社》報導，從北韓官媒《朝中社》釋出的官方照片中，可以看見站在金正恩身後的金與正，手拿一款黑色格紋包，從金屬吊飾外型看來，似乎就是法國迪奧的Lady Dior黑色手提包，在韓國官網上的售價為960萬韓元，約新台幣23萬元。

根據迪奧官網描述，這款Lady Dior時尚高雅、雋永經典，綴以Cannage藤格紋圖案縫線，創造為人熟悉的絎縫紋理，是迪奧對高貴典雅及美麗的演繹。

《韓聯社》報導指出，雖然金與正在照片中所拿的包，與迪奧官網照片感覺略有細微差異，但應該是因為現場光線與角度影響，畢竟包包上的金屬吊飾，和迪奧官網基本上一模一樣。

金正恩家族對奢華品牌的熱愛已不是第一次因起外界注意，先前金正恩的女兒金主愛就曾被發現身穿迪奧的童裝連帽羽絨外套，要價240萬韓元，約新台幣5.76萬元。而金正恩也曾多次配戴瑞士名錶，雖然北韓民眾面臨糧食短缺的困境，但「白頭血統」統治者一家對奢侈品的喜愛絲毫未減。

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