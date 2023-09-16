文總TAIWAN PLUS台日一緒に登場　謝長廷：台日關係是世界範本

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出席開幕式的貴賓也把握機會好好逛了TAIWAN PLUS市集，走訪洪瑞珍三明治、國發會地方創生、台北霞海城隍廟、台灣精品、台灣啤酒、台灣伴手禮等展區，不僅享用了超搶手的「陳耀訓蛋黃酥」，也在炎炎夏日以「TAIWAN PLUS 2023台日一緒に」限定包裝的台灣啤酒消暑。
文總副會長鄭麗君表示，台日是鄰國，天氣好時宜蘭可看到與那國島，台日兩國境內更可見到彼此的歷史與文化，而台日更是心靈相通的好朋友，遇到困難互相幫助，形成「善的循環」，就像這次活動主題「台日一緒に」，象徵台日共好。
「TAIWAN PLUS成為台日友誼的象徵，相信台日會更好。」鄭麗君強調，本次活動非常精彩，有台灣的美食、伴手禮、音樂與設計，誠品生活日本橋更是整個9月都有講座、展覽可參與，一起感受台灣文化的魅力。她也說，今年國慶，東京農業大學第二高校吹奏樂部將來台演出，相信會掀起一股翡翠旋風。
駐日大使謝長廷表示，台日關係是善的循環，兩國在有困難時互相幫助，包含日本311 地震、台南地震、高雄氣爆，日本更在疫情期間捐贈疫苗給台灣。去年中國禁止台灣水果，感謝日本鼓勵，讓鳳梨運到日本，現在日本的水產物被中國禁止，輪到台灣來鼓勵、支持他們 ，「台日關係在世界上很稀有，是世界關係的優秀範本」，台日一起保護民主、和平，這也是本次活動主題「台日一緒に」的意涵。
自詡「日台親善加油隊隊長」的日華議員懇談會會長古屋圭司說，台日間的羈絆非常難能可貴，日本在疫情期間完全沒有N95口罩，但台灣一口氣捐了200萬片口罩給日本，他們將來自台灣的愛心口罩，在一週內發放給學校等各單位人員，也提醒接受捐贈的單位，要道謝的話就向台灣道謝。
古屋圭司後來聽說，寄到台灣的道謝郵件竟高達三千封。「患難見真情，朋友遇到困擾就因伸出援手」，古屋圭司說，為了表示感謝，當台灣疫苗短缺時，日本也準備了420萬逾劑的疫苗捐給台灣，這樣的互動真的是一段佳話。