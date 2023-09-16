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妹妹柯美蘭宣布選新竹市立委　柯文哲：給選決會做決定就好

▲民眾黨主席柯文哲出席「台北市教育體育台灣選哲之友會」成立活動前受訪。（圖／記者呂炯昌攝，2023.09.16）
▲民眾黨主席柯文哲出席「台北市教育體育台灣選哲之友會」成立活動前受訪。（圖／記者呂炯昌攝，2023.09.16）

記者呂炯昌／台北報導

新竹市區域立委選戰，國民黨、民進黨、時代力量都提名參選人，呈現三腳督局面。新竹市是民眾黨主席柯文哲的故鄉，卻未提名立委候選人。今（16）日傳出柯文哲的妹妹宣布參選，柯文哲表示，交給選舉決策委員會去做決定就好了。

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柯文哲今日下午出席「台北市教育體育台灣選哲之友會」成立，媒體詢問柯美蘭宣布選立委，柯文哲說，「沒有啦，我也覺得很奇怪，我說妳在醫院當眼科主任做得好好的，怎麼一回事？」柯文哲問他媽媽，柯媽說她都已經60歲了你要怎麼管她，「我說好吧，那再看吧，反正黨有黨的程序，照程序走。」

媒體問柯美蘭參選會不會擔心把這一席送給民進黨？柯文哲說，要相信數字、相信眾人的智慧，還有選決會也不是他一個人講了就算，總是有一個投票的機制、一個決策的機制，所以像這種事情，我覺得讓我們的選舉決策委員會去做決定就好了。

媒體報導，民眾黨內部有3套劇本要應付2024，首先是藍白合、還有一個說法郭柯合，您有機會要把選總統的機會讓給郭台銘，促成兩邊合作，有這個機會嗎？柯文哲說，選舉期間謠言很多，聽一聽、看一看就好，有時候也無奈，後來想一想算了，不然晚上那麼多Call-in節目怎麼辦，難道全部關門嗎？所以這個要訴諸國民的智慧判斷，就是說聽聽就好。

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