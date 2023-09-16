中國美食網紅第一人李子柒神隱2年突現身！官司風波後首度露臉
有中國美食網紅第一人之稱的李子柒，在YouTube擁有金氏世界紀錄認證的中文頻道最多訂閱量，不過自從2021年7月14日後，就未再更新影片，整個人消聲匿跡，外傳是因為與經紀公司的官司風波，讓她無法再拍攝影片。時隔2年後，李子柒突然於昨（15）日再度在公開影片中露臉現身，並稱未來將會以自己的方式帶來更多優質內容，讓粉絲們十分驚喜與期待。
記者倪浩軒/綜合報導
李子柒在最新影片中表示，自己以「中國農村青年致富帶頭人協會中國農民豐收節推廣大使」的身份，推廣農村文化，7年前回到家鄉拿起攝像機，紀錄村裏平凡而又美好的一切事物，在未來，她也會繼續堅持，用自己的方式帶來更多優質內容，「講好中國鄉村故事」。
雖然影片僅有短短一分半鐘，也沒有具體說明未來的更新計畫，但還是立即引發網友熱議，紛紛留言表示，「期待回歸。一定攢了很多素材吧，會不會周更」、「終於回來了，真正的優質視頻創作者」、「加油，等待你視頻很久了」。另外也有網友覺得，最新影片中的李子柒似乎和過去長得不太一樣，懷疑在過去兩年期間動了醫美手術，然而也有網友指出，可能只是濾鏡或美顏的問題。
李子柒自2015年開始拍片，之後憑藉著親力親為做美食和紀錄農村田園風情的影片爆紅，2017年成立了子柒文化傳播有限公司，成為中國影片創作的佼佼者。不過，2021年7月14日後李子柒就未再更新影片，與網紅經紀公司微念爆發股權糾紛，雖然2022年12月27日微念發表聲明稱已經與李子柒和解，但李子柒持續神隱，直到昨天才又再度透過最新影片露臉。