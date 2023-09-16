林志玲不當郭台銘副手！家庭生活放第一 工作要跟愛子請假討抱抱
眾人心目中最溫柔的第一名模林志玲，因為形象良好、處事有禮，且熱愛做慈善公益，一度被視為郭台銘參選總統的最佳副手人選，不過4年前結婚生子的她，目前回歸家庭，凡事以先生AKIRA和孩子為優先，不再眷戀鎂光燈，委婉拒絕郭台銘的邀約，但她不輕言退休，始終力求平衡，若是為了慈善活動和重要工作，就會跟兒子請假說：「媽媽今天去當一下明星哦，等我回來抱抱！」以優雅態度平衡事業與家庭。
記者江芷稜／綜合報導
林志玲近期拍攝《Bella儂儂》雜誌40週年封面，暢談家庭生活，回想起2019年的台南婚禮，依然感到極度夢幻的幸福，被問到對婚姻的想法，內心如小女孩般湧現愛的悸動，她坦言：「結婚確實要有一股甜蜜的衝動；現在很多人選擇一個人生活，這都沒有對與錯，一個人會有一個人的快樂，但兩人也會有屬於兩個人的幸福。感謝生命所賦予的勇氣、感謝老公、感謝自己，有愛就無懼！」
在外人眼裡，林志玲與日籍老公AKIRA非常登對，她也擁有一套自己的見解，「沒有任何人會是 Mr Perfect！我自己也不是完美的，但當選擇和眼前這個人相愛，就應該學習看見對方的好，在感情方面放大對方的優點，愛情是一輩子的學習！當然愛的感覺是一瞬間的禮物，心靈的陪伴更是愛情以外恆久的追求，要能夠一起享受最好的，也要能夠一起承擔最壞的，才是伴侶的意義。」
經過千辛萬苦的求子之路，林志玲多了一個母親的身分，她形容兒子的誕生就像上帝賜予的奇蹟，是用信念與堅持走過很多難關，包括歷經生死關卡，每一刻都不曾放棄，「我對生命充滿感謝。過去嘗試了各種不同的角色，此刻我需要把自己的人生故事扮演好，就像過往用全心全力為工作付出，而現在我只想將全部的愛給到我應該在乎的人事物上。」
在育兒生活裡體驗第二人生，林志玲說，「孩子教會我很多，在他們身可以感受到快樂是非常簡單跟單純的，我們可以好好的哭，好好的笑，學習跌倒了再爬起來， 每個物品都如此新奇，每一件事都如此好奇，每一個感受都如此豐盈，會知道即使這個世界很複雜，但我們有權利不讓自己過於逞強。」當了1年多的母親，和老公AKIRA愛相隨到日本定居、回台灣照顧父母、赴歐洲享受兩人世界，林志玲在人生不同旅途上找到幸福，孩子亦賦予她新的力量，「有時我會看著兒子，和他說謝謝，因為你媽媽會努力活得更好。」