林心如邀約錄《光開門就很忙了》新系列 蘇有朋笑：妳想好再來聊
TVBS打造實境節目《光開門就很忙了》本週9月17日播出完結篇，店長林心如、陳意涵、楊謹華、郭雪芙、周興哲、章廣辰、陳昊森，以及小幫手蘇有朋最後一同收拾民宿，準備熄燈。成員們把握最後相處，一起到海邊玩耍欣賞台東風景，齊聚享用美味晚餐、互送畢業禮物，更暢聊真心話。蘇有朋曝：「雖然他們才短短十幾天的相處，但已看出有深厚的情感，非常難得。」蘇有朋也問起製作人林心如關於接下來光系列計畫，林心如立即邀約蘇有朋參與，讓蘇有朋笑說：「妳想到下一部要幹嘛，我們再來聊。」兩人私下逗趣互動好感情表露無遺。
記者楊穎軒／綜合報導
《光開門就很忙了》成員們也把握最後相處，一起到台東海邊玩水、拍照留念，陳昊森與周興哲聊起這十幾天相處深刻印象的事，他說：「一開始是周興哲拉著我到姐姐房間，他還拍我肩說『我們是最好的家人』，從那刻起我就知道我們是好兄弟！平時鬥嘴其實都是愛的表現。」周興哲也曝：「其實節目錄製之前的那段時間，心情很低落，來了之後，發現自己都好起來了，好險我有參與！」
最後清理打掃民宿過程中，負責廚房的周興哲收拾洗碗時笑虧：「這是最難得畫面。」因為平時都是二廚章廣辰與大家幫忙整潔清洗；而陳意涵幫陳昊森一起整理房務累到滿身大汗，才理解陳昊森每天替換客人床單的辛苦，笑說：「我最後一天才發現！」零廚藝的章廣辰，在《光開門就很忙了》拍攝前特別與料理女王陸巧因老師學習料理，到台東跟著主廚周興哲一同在廚房負責客人餐點，讓他萌生未來希望有機會可以開餐廳的願望。
TVBS《光開門就很忙了》每週日晚間8點在TVBS歡樂台42頻道及TVBS精采台，晚間10點台視，晚間12點在Netflix接力播出，以及海外地區除了Netflix全球之外，還有astro馬來西亞同步開播。近日多平台也開始重播《光露營就很忙了》，每週六晚間8點八大第一台播出，歡迎觀眾療癒回顧。更多節目資訊，敬請鎖定官方粉絲專頁。