賴佩霞參選！辭演舞台劇惹議 國師唐綺陽點名「她們」最該被支持
女星賴佩霞前（14）日宣布以郭台銘副手身分參選2024總統大選，在政壇與演藝圈投下震撼彈，後續也引發她學歷、雙重國籍等討論，昨日再傳出舞台劇《蘑菇》因她辭演取消而引發批評。對於這些爭議，向來予人溫暖形象的「國師」唐綺陽則用另一角度切入，指出大家若想支持劇中「林月真」一樣的政治人物，最該支持的其實是寫出這樣人物的幕後編劇（簡莉穎與厭世姫）。
記者楊慧玲／綜合報導
賴佩霞在職人劇《人選之人—造浪者》中飾演總統候選人「林月真」，劇中她感性溫暖又具理性思考的形象深植人心，獲得觀眾一致好評。戲外，她也正式宣告投入政壇，然而她以藝人身分參選，引發的爭議與討論度破表，是近幾日新聞熱焦，向來積極參與時事討論的星座專家唐綺陽也對此發表看法，她在臉書上發文表示：「大家如果喜歡人選之人裡的林月真，想支持像林月真一樣的政治人物⋯那你應該支持的，是寫出這個角色、台詞的編劇，她們才是那顆腦。」
唐綺陽也在留言處為入圍金鐘獎的《人選之人》編劇簡莉穎跟厭世姫加油打氣，她的公開聲援引起網友熱議，該則貼文一出不到18個小時就湧入超過2.6萬網友按讚支持，並集氣支持兩位編劇順利拿獎。