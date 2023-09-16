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賴佩霞參選！辭演舞台劇惹議　國師唐綺陽點名「她們」最該被支持

▲賴佩霞在《人選之人》中飾演總統候選人「林月真」，戲外她也擔任郭台銘副手投入2024總統大選，對此唐綺陽表示，如果觀眾支持「林月真」，就更要支持該劇幕後的靈魂人物－編劇。（圖／Netflix）
▲賴佩霞在《人選之人》中飾演總統候選人「林月真」，戲外她也擔任郭台銘副手投入2024總統大選，對此唐綺陽表示，如果觀眾支持「林月真」，就更要支持該劇幕後的靈魂人物－編劇。（圖／Netflix）

記者楊慧玲／綜合報導

女星賴佩霞前（14）日宣布以郭台銘副手身分參選2024總統大選，在政壇與演藝圈投下震撼彈，後續也引發她學歷、雙重國籍等討論，昨日再傳出舞台劇《蘑菇》因她辭演取消而引發批評。對於這些爭議，向來予人溫暖形象的「國師」唐綺陽則用另一角度切入，指出大家若想支持劇中「林月真」一樣的政治人物，最該支持的其實是寫出這樣人物的幕後編劇（簡莉穎與厭世姫）。

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▲左起編劇厭世姬、編劇簡莉穎、黃健瑋、謝盈萱、王淨、陳姸霏、導演林君陽出席《人選之人—造浪者》記者會。（圖／Netflix）
▲編劇厭世姬（左一）與簡莉穎（左二）寫出膾炙人口的好劇《人選之人—造浪者》，今年也如願入圍金鐘獎最佳編劇，左三起為黃健瑋、謝盈萱、王淨、陳姸霏、導演林君陽。（圖／Netflix）
賴佩霞在職人劇《人選之人—造浪者》中飾演總統候選人「林月真」，劇中她感性溫暖又具理性思考的形象深植人心，獲得觀眾一致好評。戲外，她也正式宣告投入政壇，然而她以藝人身分參選，引發的爭議與討論度破表，是近幾日新聞熱焦，向來積極參與時事討論的星座專家唐綺陽也對此發表看法，她在臉書上發文表示：「大家如果喜歡人選之人裡的林月真，想支持像林月真一樣的政治人物⋯那你應該支持的，是寫出這個角色、台詞的編劇，她們才是那顆腦。」

唐綺陽也在留言處為入圍金鐘獎的《人選之人》編劇簡莉穎跟厭世姫加油打氣，她的公開聲援引起網友熱議，該則貼文一出不到18個小時就湧入超過2.6萬網友按讚支持，並集氣支持兩位編劇順利拿獎。


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