飛揚青春．助學手作圓夢 台中中科扶輪社送愛到社福

中秋節將屆，台中中科扶輪社一行，今日分別前往瑪利亞基金會，以及家扶基金會送暖。中科扶輪社捐贈愛心物資，並與庇護工場學員動手包裝中秋節禮盒。由於瑪利亞基金會今年禮盒義賣成績欠佳，預計銷售萬盒目標，至今僅達成6成，中科扶輪社也幫忙推廣，呼籲送禮自用可多選購。
記者金武鳯/台中報導
台中中科扶輪社年度盛事「扶輪日活動」，今年社區服務計畫以「飛揚的青春．助學手作圓夢」為主題，於9月16日(星期六)規劃「中秋傳遞愛與溫暖至社福單位」活動，由服務計畫主委林俊杰帶領，上午先到台中愛心家園傳送愛與溫暖，他們除了協助包裝月餅，更捐贈基金會洗地機及除溼機等物資，希望能幫助清潔工作隊，使用更好的工具達成清潔任務。基金會主任劉純晶代表致贈感謝狀。
林俊杰表示，中科扶輪社今年的社區服務計畫主題「飛揚青春，助學手作圓夢」，其精神就是幫助新世代成長茁壯，有一個安身立命環境。尤其疫情發生以來，很多社福團體經營困難，瑪利亞承辦的愛心家園得到中央與地方獎勵，一向用心經營，連扶輪社友都帶著妻小般回台中，小孩送到愛心家園照養，就是認同愛心家園能提供身心障礙孩童很好的成長環境。
瑪利亞基金會劉純晶表示，感謝中科扶輪社長期對身障朋友的支持，他們會善用捐贈的物資，創造更大的價值；也謝謝社友們一起幫忙包裝月餅，共同完成瑪利亞基金會一年一度的中秋義賣活動。
今天下午，中科扶輪社友轉向南台中家扶中心訪視繪畫班學童，與學童共同藝術手作《中秋玉兔造型藝術品》、彩繪《中秋滿月彩繪盤》，一起歡度中秋佳節，現場並挹注經費，扶助「家長培力計畫<福呷水餃>」一整年度，幫助無法穩定就業的家長，獲得一技之長。