柬埔寨總理訪中　雙方公報提打擊跨境電信詐騙執法

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當中提及，雙方一致同意保持高層戰略溝通，就中柬關係及共同關心的重大問題加強協調配合。
公報也談到台灣議題。柬埔寨重申恪守「一個中國原則」，聲稱「承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」；「台灣問題是中國內政，任何外部勢力無權干涉」。
柬方反對任何利用台灣問題干涉中國內政、圍堵遏制中國的圖謀，反對任何形式的「台獨」，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力，絕不與台灣發展任何形式的官方關係。
在經貿方面，公報提到，雙方同意推動「一帶一路」倡議與柬埔寨「五角戰略」對接，深化中柬全面戰略合作夥伴關係，鼓勵兩國企業加強農用工業、交通基礎設施、電力、能源、製造業等領域合作。
中方支持柬埔寨鐵路建設，並推進公路、污水處理等配套基礎設施建設，加強電力和電網合作。
公報又說，落實好中柬自貿協定，高質量實施「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），推動中國－東協自貿區3.0版談判。
兩軍交流方面，保持兩軍高層交往，拓展兩軍有關業務部門之間、軍兵種之間的交往，深化在教育訓練、聯演聯訓、醫療衛勤、掃雷等領域務實合作，加強多邊協調配合。
公報指出，雙方反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義，反對搞針對特定國家的排他性小圈子。雙方將加強在反干涉、防範「顏色革命」領域合作。
南海議題上，雙方呼籲有關各方繼續全面有效落實「南海各方行為宣言」，深化海上合作，在協商一致基礎上早日達成實質、有效的「南海行為準則」，任何利用南海問題破壞地區和平與互信的圖謀注定無法得逞。（編輯：陳鎧妤）1120916