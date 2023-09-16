為亞運中華隊加油 運彩公會宣布奪金牌選手加碼獎5萬
亞洲運動會將於23日在中國杭州開賽，我國派出521名選手參賽,將在33項運動項目中力拚佳績。中華民國運動彩券經銷商商同業公會(運彩公會)今天宣布，為中華隊喝采，運彩公會決定提撥個人項目奪金選手5萬元加碼獎金，並邀請全民一起為中華隊加油。
記者金武鳯/台中報導
亞洲運動會開賽前夕，運彩公會16日在台中市永春國小舉辦「為中華隊喝采」活動，邀請多位藝人、運動員和民眾一起為中華隊加油。運彩公會理事長何昱奇表示，為鼓勵選手全力以赴爭佳績，運彩公會決定提撥每位個人項目奪金選手5萬元加碼獎金，讓他們感受到全國人民的支持和關懷。同時，運彩公會也呼籲民眾加入運彩指定帳號會員，享受更多的優惠和服務，並且讓運發基金能夠更有效地回饋社會。
為了讓活動更有意義，運彩公會在現場安排了投籃競賽，邀請藝人吳東諺、余思達與台中市家扶中心的小朋友和其他嘉賓一同參與，吸引超過百人報名，分為國中小組和成人組，冠軍可獲得6千6百元的獎金，每位參賽者還可獲得到7-11的商品卡和餐盒。
藝人吳東諺、余思達應邀參加這場「中華隊喝采奪金牌選手獎5萬」活動，並分享他們對亞運的看法。吳東諺表示，他非常欽佩選手們的毅力和精神，並認為他們是台灣的驕傲，余思達則說，看到選手們為國爭光的表現，很感動。
運彩公會代言人，啦啦隊女孩的雅涵kimii表示，非常欣賞中華隊選手，他們用自己的努力和汗水為國爭光，也讓全國人民感到驕傲。她說，運彩網路會員9/20起可預約明年(第3屆)的資格，會員進入台灣運彩官方帳號登入後勾選預約功能，她作為運彩公會的代言人，也會繼續支持中華隊，並且希望他們在未來的比賽中，再創佳績。