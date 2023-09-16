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6韓裔嫌犯在美虐殺韓國女子！自稱「基督兵」　案情疑與邪教有關

▲美國喬治亞州格威納特郡警方，日前破獲一起殺人案，嫌犯是6位自稱「基督兵」（Soldiers of Christ）的宗教團體成員，其中一位嫌犯僅有15歲，因此未公布照片。（圖／翻攝自Gwinnett County的臉書）
▲美國喬治亞州格威納特郡警方，日前破獲一起殺人案，嫌犯是6位自稱「基督兵」（Soldiers of Christ）的宗教團體成員，其中一位嫌犯僅有15歲，因此未公布照片。（圖／翻攝自Gwinnett County的臉書）

記者倪浩軒/綜合報導

美國喬治亞州格威納特郡（Gwinnett County）警方，日前破獲一起謀殺案，逮捕了6位自稱是「基督兵」（Soldiers of Christ）的宗教團體成員，他們涉嫌囚禁1位年輕的韓國女子，並透過毆打與挨餓導致女子死亡，不過詳細案情仍在調查中。從警方公佈的嫌犯照片外貌顯示，嫌犯看起來都是韓裔，當地警方表示，其中有5位嫌犯是美國公民，另1位則是持簽證來訪的韓國公民。

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▲死者的屍體就是在這間「濟州桑拿浴場」外面的停車場被發現。（圖／翻攝自Gwinnett County的臉書）
▲死者的屍體就是在這間「濟州桑拿浴場」外面的停車場被發現。（圖／翻攝自Gwinnett County的臉書）
根據《CNN》報導，死者屍體在本月12號於一輛汽車的後車廂中被發現，當時車輛停在「濟州桑拿浴場」外面的停車場，該場所在當地的韓國社群頗為出名。

警方表示，死者屍體被發現時，體重僅約32公斤重，法醫認為營養不良可能是導致該女子死亡的一個因素，但具體死因與死亡時間仍在調查中。警方指出，死者年約20～30歲，於今年夏天自韓國移居美國，就是為了要加入「基督兵」這個宗教團體，結果卻遭到囚禁毆打與挨餓，時間很可能長達數週。

警方表示，整起案件曝光是因為嫌犯玄艾瑞克（Eric Hyun），他將藏有屍體的車停在「濟州桑拿浴場」外面後，要家人來接他去醫院。而在醫院期間，玄艾瑞克又請家人去車上拿個人物品，結果家人發現後車廂有異狀，於是報警。

警方表示，調查了與玄艾瑞克有關的房子後，其中一間的地下室發現大片血跡，據信就是死者被囚禁與遭受凌虐的場所。目前6名嫌犯、其中包括一位15歲少年，都面臨謀殺罪、非法監禁、竄改證據與隱瞞他人死亡等指控，但是詳細案發過程與殺人動機，仍待進一步調查釐清。韓國駐亞特蘭大領事館，拒絕對《CNN》就此案發表評論。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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