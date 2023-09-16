6韓裔嫌犯在美虐殺韓國女子！自稱「基督兵」　案情疑與邪教有關

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警方表示，死者屍體被發現時，體重僅約32公斤重，法醫認為營養不良可能是導致該女子死亡的一個因素，但具體死因與死亡時間仍在調查中。警方指出，死者年約20～30歲，於今年夏天自韓國移居美國，就是為了要加入「基督兵」這個宗教團體，結果卻遭到囚禁毆打與挨餓，時間很可能長達數週。
警方表示，整起案件曝光是因為嫌犯玄艾瑞克（Eric Hyun），他將藏有屍體的車停在「濟州桑拿浴場」外面後，要家人來接他去醫院。而在醫院期間，玄艾瑞克又請家人去車上拿個人物品，結果家人發現後車廂有異狀，於是報警。
警方表示，調查了與玄艾瑞克有關的房子後，其中一間的地下室發現大片血跡，據信就是死者被囚禁與遭受凌虐的場所。目前6名嫌犯、其中包括一位15歲少年，都面臨謀殺罪、非法監禁、竄改證據與隱瞞他人死亡等指控，但是詳細案發過程與殺人動機，仍待進一步調查釐清。韓國駐亞特蘭大領事館，拒絕對《CNN》就此案發表評論。
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