蘇貞昌動起來！替參選人站台「全台跑透透」　未來將與賴清德合體

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據了解，吳沛憶的父親是新北市鶯歌陶瓷博物館創館館長，與蘇貞昌為舊識，在吳沛憶邀約，且蘇時間允許情況下，將前往站台；至於張宏陸，過去曾是蘇貞昌部署，身為子弟兵的他，邀請蘇前來助講「理所當然」。
蘇系幕僚指出，立委參選人陸續開始邀請蘇助講，在時間允許下，蘇都會前往站台、不分派系，且全台跑透透，目前主要是以立委參選人願景說明會為主，待10月底各地競總陸續成立，也將現身站台。
上述人士提到，蘇貞昌後續行程還在規劃，同時也要考量一個場次中，「大頭」平均分配問題，不過「蘇院長已開始動起來！」
至於未來是否會與賴清德合體，幕僚直言，「一定會有！可能要看時間規劃，大家可以期待」。
針對助講內容，蘇貞昌明天不會拿出招牌的「撞球桿」出場，主要聚焦過去擔任行政院長4年的執政成績，其中，針對在野黨屢屢攻擊的前瞻基礎建設，將端出政績向外界澄清，「好的政策，不要被在野黨誤導」。
張宏陸明天下午2時將在新北市板橋六里活動中心舉行施政願景說明會，邀請蘇貞昌、交通部長王國材、立委林楚茵等人出席；吳沛憶則在晚間7時、萬華楊聖廟，舉辦施政願景說明會，包含蘇貞昌、經濟部長王美花、立委林昶佐、立委參選人王閔生等人也都會到場相挺。