陷分裂危機！高嘉瑜低姿態道歉：過去做錯事、說錯話會改進

最強海上巡邏無人機！MQ-9B無人機國防展首度展出

▲2023年台北國際航太暨國防工業展，展出MQ-9B掛載飛彈模型。（圖／記者呂炯昌攝）
▲2023年台北國際航太暨國防工業展，展出MQ-9B掛載飛彈模型。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2022年2月俄烏戰爭開打，美國軍援烏克蘭與新冠肺炎等因素，導致多項售台武器遭延遲交付，包括MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機原定2025年交付，但延後至2027年。2023年台北國際航太暨國防工業展於今（16）日落幕，美商也於展區中展示MQ-9B掛載飛彈模型，預告MQ-9B未來將成為國軍戰力最強的無人偵察機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中科院雖然也研製騰雲大型無人機，不過技術大幅落後市場上現有商品，也落後中國許多，因此先透過軍售向美國採購現役無人機，快速填補現役無人機之不足。2020年11月3日，美國國務院批准售台4架MQ-9B無人機，總金額約6億美元。

MQ-9B海上衛士是MQ-9的海洋巡邏衍生型，針對海上情、監、偵能力進行強化，可執行反潛巡邏、搜索救援、視距外目標標定等任務，滯空時間將近40小時，比國軍現役P-3C反潛巡邏機約17個小時的滯空時間還長。

今年5月，一架MQ-9B由南加州基地起飛，參與美國海軍大型反潛演習，飛行距離超過2000哩，在高緯度的阿拉斯加海域與MH-60R海鷹反潛直升機協作，在直升機施放聲納浮標後，MQ-9B隨即接管監控聲納浮標數據傳輸的監控工作，包括監聽水下聲音，以及發出主動訊號偵測水下目標，MQ-9B也可由莢艙自行投擲浮標，能夠大幅降低反潛機上機組人員的負擔。

不過，MQ-9B與其他美國軍售武器一樣面臨延遲交付。去年12月，民進黨立委王定宇向行政院提出書面質詢，要求空軍司令部書明對美採購4架「MQ-9B無人機」計畫案，整規書期程展延4年原因？

空軍司令部答覆表示，關於空軍司令部對美採購四架「MQ-9B 無人機」全案原規劃於2022年至2025年執行，依美方2022年7月6日提供發價書，付款期程調整為2022年至2029年；現已完成整規書修訂，全案期程展延至2029年，2022年8月24日完成發價書簽署，雙方依約執行。

▲MQ-9B海上衛士無人機。（圖 ／通用原子航空系統網站）
▲MQ-9B海上衛士無人機。（圖 ／通用原子航空系統網站）

國防展「水下滑翔機」首曝光！平時可偵測、戰時可獵殺潛艦

5天內偵獲161架次共機　揭仲：共軍藉軍演同時對3個戰略方向示威

賴佩霞當郭台銘副手需放棄美國籍！AIT：時程最長恐達6個月

軍規無人機拼外銷　亞航、碳基組MIT無人機國家隊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞