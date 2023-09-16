最強海上巡邏無人機！MQ-9B無人機國防展首度展出

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MQ-9B海上衛士是MQ-9的海洋巡邏衍生型，針對海上情、監、偵能力進行強化，可執行反潛巡邏、搜索救援、視距外目標標定等任務，滯空時間將近40小時，比國軍現役P-3C反潛巡邏機約17個小時的滯空時間還長。
今年5月，一架MQ-9B由南加州基地起飛，參與美國海軍大型反潛演習，飛行距離超過2000哩，在高緯度的阿拉斯加海域與MH-60R海鷹反潛直升機協作，在直升機施放聲納浮標後，MQ-9B隨即接管監控聲納浮標數據傳輸的監控工作，包括監聽水下聲音，以及發出主動訊號偵測水下目標，MQ-9B也可由莢艙自行投擲浮標，能夠大幅降低反潛機上機組人員的負擔。
不過，MQ-9B與其他美國軍售武器一樣面臨延遲交付。去年12月，民進黨立委王定宇向行政院提出書面質詢，要求空軍司令部書明對美採購4架「MQ-9B無人機」計畫案，整規書期程展延4年原因？
空軍司令部答覆表示，關於空軍司令部對美採購四架「MQ-9B 無人機」全案原規劃於2022年至2025年執行，依美方2022年7月6日提供發價書，付款期程調整為2022年至2029年；現已完成整規書修訂，全案期程展延至2029年，2022年8月24日完成發價書簽署，雙方依約執行。