《二分之一強》日籍班底遇惡火昏迷不醒 法比歐曝大久保勇太現況
法國男星法比歐今（16）日出席「麻吉烤肉節」，親手製作台法融合的獨家料理，分享在家也會替女兒煮寶寶食品。日前節目《二分之一強》班底日籍男星大久保勇太，因租屋處失火送醫急救昏迷不醒，曾也是節目班底的法比歐，雖與他不同期，但有在關心他的狀況，透露大久保勇太仍住院，且情況不太好，有錄鼓勵影片給對方。
記者蔡依庭／台北報導
法比歐透露，自己並沒有與大久保勇太在節目中遇過，「他上節目的時候我已經離開，但可能有遇到1、2次，我當初是看群組討論才知道這個消息，他媽媽還從日本飛過來，然後我會講日文的朋友有去醫院照顧他媽媽」。另外，法比歐也表示，因為大久保勇太目前狀況好像不太好，因此有希望他錄製打氣影片給大久保勇太的媽媽，「因為醫生說狀態沒有很好，有請我們錄影片為媽媽加油，希望能撐下去」。另外，法比歐也透露，大久保勇太的媽媽目前在《二分之一強》其中班底成員安排的地方居住。
聊到7個月女兒時，他說小寶寶已經開始會講話，「現在開始能了解她的個性，覺得長大的太快，她不怕陌生人，而且很喜歡笑，對任何事都很好奇，吃飯的時候會想要玩無法專注」。至於婚禮籌劃的進度，法比歐笑說，2人連開始都還沒想：「我們沒有很急，太太剛生完後想要好好恢復身材，然後顧小孩，婚禮對我們來說不是最重要的事。」
法比歐在活動現場談到烤肉，他透露自己回法國的時候每天都會烤肉：「法國就是天氣好就有機會烤肉，因為烤肉就像是我們的午餐、晚餐一樣。」另外，法比歐透露，自己來台灣後發現「烤芒果」很好吃，「芒果烤過會很甜，加點微辣的橄欖油更棒」。
法比歐是愛護地球的人，之前看到公園的阿伯煙蒂亂丟很生氣，他很不解，認為台灣人很友善，也願意分類做環保，但卻不把煙蒂丟進垃圾桶，「我覺得這是教育的問題」，他也不怕被找麻煩，認為錯的事就會去告知。