捕獲野生慧慈！她秀出招牌蓮花指比讚 玩偶犬「Baby」不見了
▲慧慈被直擊出現在桃園街頭散步，蓮花指跟按讚手勢都沒變。（圖／翻攝自「報廢公社」臉書）
記者江芷稜／綜合報導
2023-09-16 18:42:59
由陽帆主持的綜藝節目《分手擂台》，以離奇劇情引爆吵架環節炒高收視率，意外捧紅諧星「慧慈」，她在舞台上以誇張的娃娃音喊出口頭禪「Oh My God」，加上蓮花指手勢、抱著玩具狗的奇特造型，為節目創造經典笑料。近年在螢光幕上消失的慧慈，被網友目擊在桃園街頭逛街，一如往常的造型吸睛，當初不離身、綽號「Baby」的玩具狗則不在身邊。
慧慈2007年首次在《分手擂台》亮相，逗趣表現獲得矚目，成為綜藝節目常客，和同樣行為奇特的許純美經常被媒體拿來比較，知名度因此飆高，甚至接到生髮水代言廣告，傳聞她小學時罹患腦膜炎，導致行為模式特殊，不過也有眼尖觀眾認為，慧慈的浮誇行為只是人設，一切都是配合演出，仔細觀察的話，可以發現她私下表現很正常，還會給對手演員提詞。 ▲慧慈在《分手擂台》表現相當浮誇，成為綜藝節目經典橋段。（圖／翻攝自《分手擂台》YouTube） 慧慈年初錄製吳宗憲的《綜藝大熱門》，透露自己沒有工作，大多時間都待在家裡聽歌，還埋怨憲哥曾允諾讓她跟偶像王識賢同台，到了現在都沒實現承諾，只好跟諧星小鐘搭檔CP，在節目上表演招牌蓮花指比讚，還帶了缺少一眼的玩具狗狗Baby相伴，掀起網友間的一波回憶殺。 ▲慧慈（左） 2016年與如花、慧慈組成團體「蘆薈湯」。（圖／資料照） 網友近期在桃園街頭巧遇慧慈，難得看到野生慧慈，特別拍下她的身影，公布在臉書社團「爆廢公社」，可以看出她半屏山捲髮髮型依舊，穿搭的也是昔日的洋裝，，只差在手上沒有抱著「Baby」玩具狗。 網友忍不住稱讚她多年來都沒變，皮膚還是很好，更模仿起她的口頭禪，笑說「oh my god，我的baby～王識賢」、「沒什麼變耶，保養的蠻好」、「她其實蠻有禮貌客氣，有次搭公車跟她同一班，會跟司機說謝謝」、「我上次在板橋車站看到她，真的沒什麼老，皮膚好白淨。」 ▲慧慈在《綜藝大熱門》透露自己都待在家裡聽歌。（圖／翻攝自《綜藝大熱門》YouTube）