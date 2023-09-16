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柯文哲暗諷賴清德老家違建又沒繳稅　賴競辦拋這3點說明！

▲柯文哲諷刺民進黨總統參選人賴清德老家違建問題。（圖／記者葉政勳攝，2023.09.06）
▲柯文哲諷刺民進黨總統參選人賴清德老家違建問題。（圖／記者葉政勳攝，2023.09.06）

記者陳佩君／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲新竹老家頂樓被爆鐵皮違建，柯文哲母親何瑞英今（16）日派人自行拆除，柯文哲受訪時則暗指民進黨總統參選人賴清德）怎麼處理老家問題，「不但是違建，還很久沒繳稅」。對此，賴清德總統競選辦公室發言人郭雅慧反擊，老家存在皆早於相關法規訂定之前，且過去皆有繳交房屋稅。

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針對賴清德副總統萬里老家會勘相關事項，郭雅慧表示，老家存在皆早於相關法規訂定之前，並非法令規範後興建或翻修，與有心人士和媒體討論之其他個案違建實屬不同，且過去皆有繳交房屋稅。

郭雅慧指出，賴清德態度很清楚，建物是否涉及違建問題，會尊重新北市政府、經濟部礦務局等相關單位的認定並配合辦理。

同時，郭雅慧也做出三點說明：

一、依據新北市政府地政局於9月6日在賴清德主席位於萬里的老家進行現勘後回覆，「由於該地區從1981年起才實施建築管理，因此所有人若能證明建物1981年前就存在，經申請後便可認定為合法房屋」。從相關資訊及空照圖都可證明該屋存在於民國40年間，早於民國70年區域計畫法實施日期，新北市政府應可調閱相關資料，即可釐清。

二、新北市政府及經濟部礦物局於9月15日現勘後，經濟部礦務局回覆「該區位屬萬里六坑煤礦舊礦區，該地無採礦事實，民國77年礦業權也公告廢止。至於地目變更、地上物的使用狀態認定屬於地方政府職權」，由此可知，該區域已非礦區保留區，且該區段在區域計畫法實施前，也就是該屋興建時，地目是「旱地目」，並未違反使用區分規定。

另，該屋存在於民國40年間，因不堪使用，於民國92年前後進行翻修，早於新北市政府100年06月02日頒訂的「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」。

三、本案因早期煤礦開發，依當時礦業法相關規定煤礦業者得依法設置事務所、廠庫、礦工房舍等設施，該屋為礦工房舍屬容許使用設施。本屋存在皆早於相關法規訂定之前，並非法令規範後興建或翻修，與媒體討論之其他個案違建實屬不同，「賴清德靜待新北市政府及經濟部後續認定，全力配合需改善之處置」。

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