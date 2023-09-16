基隆「老鷹嘉年華」首納入全國級活動 56隊團體今不畏高溫遊行
邁入第13年的基隆海洋老鷹嘉年華，今年首度獲選納入交通部觀光署「2024-2025年臺灣觀光雙年曆」全國級活動，今(16)日下午在國門廣場集結起走，共56隊各式表演團隊，浩浩蕩蕩沿市區踩街遊行，今年活動首度邀請基隆市盲人福利協進會等團體參與，也有馬戲團小丑、森巴女郎等炒熱氣氛，即便今日天氣炎熱，沿途依舊吸引許多民眾帶著孩子共襄盛舉，並爭相錄影。另外，2023新北市貢寮國際海洋音樂祭也正於福隆海水浴場熱鬧舉行中，明(17)日將是最後一天，民眾可把握。
記者葉盛耀/綜合報導
基隆海洋老鷹嘉年華今年的主題為「藝想海洋‧有愛城市」，表演團隊沿途與兩旁民眾熱情互動，基隆市盲人福利協進會、啟明關懷弱勢協會、脊髓損傷者協會與生命勵樂活輔建會等團體，以花車表演或手搖車的方式，熱情共造最具活力繽紛的港際踩街遊行。
邱佩琳副市長表示，基隆海洋老鷹嘉年華是繼鷄籠中元祭之後的年度盛會，感謝大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖的協助，引領56支表演團隊及海洋市集攤位，打造出獨一無二的海洋盛事。另外，基隆海洋老鷹嘉年華，今年首度獲選納入交通部觀光署「2024-2025年臺灣觀光雙年曆」全國級活動，反映大家對這項活動的肯定，而「共創」正是活動長久延續越具規模的重要精神，形塑出全國獨具的海洋城市魅力的嘉年華會。
嘉年華踩街遊行力邀多組國內吸睛表演團隊參與，有無限人形劇場Cosplay及結合嘻哈與街頭藝術的Fus福斯-花式籃球，將華麗仙俠人物及花式球技表演搬到大街上，帶來強烈的視覺衝擊。
也有紅鼻子馬戲團及魔術魂，以小丑、玩偶的裝扮，也有森巴女郎炒熱現場，遊行活動籠罩在嘉年華火熱氣氛中，無論大小朋友都嗨玩基隆街頭。活動在國門廣場還有超過25攤海洋市集，包含基隆特色伴手禮、文創小物及美食飲品等，讓來訪民眾有的玩、有的逛。
另外，2023新北市貢寮國際海洋音樂祭也正於貢寮福隆海水浴場熱鬧舉行中，將至明(17)日，今年力邀超過30組樂團接力搖滾，包含多組第34屆金曲得獎及入圍音樂人，周邊另還有將展至10月22日的福隆國際沙雕藝術季「迪士尼百年慶典」、福隆生活節及文創市集、充滿巧思的風箏秀「奇幻海洋風箏嘉年華」等一系列活動，民眾可一同順遊。