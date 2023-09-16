鄭家純跟李柏毅左楠行程 直呼高雄的日常生活羨煞許多人
「這一票很純！」先前曾一度被點名出戰立委的「美女刺客」鄭家純，近日改推出錄製外景節目「這一票很純」，前往全台各地跟拍立委參選人行程，用行動支持候參選人，這一期節目透過鏡頭帶出左楠區的變化，與左楠地區立委參選人李柏毅，兩人從著名的高雄巨蛋與世運主場館，再到參觀社宅、公園、滯洪池等多項基礎建設，鄭家純直呼，如此健全真的羨煞許多外地人。
記者郭凱杰／高雄報導
影片花絮也帶到一些有趣的小插曲，如在地方水燈祈福儀式，李柏毅與競選對手同台時，致詞大聲說出「我是希望高票當選啦、你應該也是寫一樣的東西」，逗趣言論引得全場歡笑不斷，不只帶出李的風度，也讓眾人看到這位候選人親民、有趣的一面，影片中兩人互動良好，談笑風生之餘也帶出許多李柏毅的在地政績和理念。
鄭家純直言，難道這麼豐富的生活體驗，就是國民黨口中的「高雄真慘」嗎？今年那麼多天團到巨蛋、世運主場館舉辦演唱會，高雄人週週被美食節與精美活動轟炸，社宅、公園、滯洪池等多項基礎建設如此健全，也讓她直呼，這麼「慘」的日常生活，真的羨煞許多外地人。
鄭家純說，在體驗一日行程參觀左營、楠梓這些地方建設時，都看得見李柏毅過去打拚的身影。她也以「過去十年造浪、現在乘風破浪、未來準備迎接巨浪」，為李柏毅從幕僚世代到迎戰立委歷程下了註解。
雖然影片中，帶民眾認識李柏毅經歷與政績時內容較為生硬，但藉著兩人有趣的一搭一唱互動方式，直播過程近3000人觀看，上片短短4小時便累積1.4萬的觀看次數。
「這一票很純」的輔選十分關鍵，在現今空戰重要性逐漸升高的世代，依靠網路意見領袖的力量，才更有機會打進平時陸戰到不了的地方。繼苗博雅後，緊接著拍攝有艱困選區之稱的左楠區，結合最近活動頻頻的造勢活動、後援會成立和賴清德造訪，都顯示出綠營對左楠一席的重視。
鄭家純也笑稱「自己是配角」，只希望透過「這一票很純」，讓民眾不要到投票當天才知道自己選區的候選人是誰，而參選人們也要把握機會，努力傳達理念與政績給社會。