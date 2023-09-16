銷毀5100萬顆蛋「損失達2億多元」 李彥秀轟錯估：絕對嚴重低估
超思專案進口巴西雞蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲神隱多日後今（16）日終於親上火線，召開記者會說明進口蛋流向，並指出進口雞蛋共5402萬顆，還有5170萬顆待銷毀，損失約2億多元，對此，國民黨北市立委參選人李彥秀認為「絕對嚴重低估」，痛批錯誤的政策，比貪汙更可怕，且在在記者會被問三次，不道歉，就是不道歉。
記者林莞茜／綜合報導
李彥秀在臉書上發文指出，「這個禮拜，我到立院兩次、監院一次，開3場記者會」，為的就是要陳吉仲把巴西蛋進口的弊端說清楚講明白，更要阻止農業部將有過期之虞的進口殼蛋加工為液蛋，流入市面。而今天下午，神隱五天的陳吉仲終於出面，表示不會讓這批進口蛋重新上架或加工成液蛋，而是直接銷毀。但銷毀要多少錢，陳吉仲一連被媒體問了3次，都不敢回。最後由次長陳駿季當炮灰，表示銷毀時平均一顆5元，5100萬顆大概是2億多元。
針對2億多的說法，李彥秀直轟「絕對嚴重低估農業部這次政策失誤所浪費的納稅錢」，首先，5170萬顆是待銷毀數量，目前其實已經有232萬顆被銷毀，所以進口蛋銷毀正確數字是5402萬顆。乘以每顆5元，就是2.7億；其次，以到期蛋有80至85%是巴西蛋，而過去農業部公布巴西蛋每顆到岸價格4.9至5.9元來看，平均單價，很可能超過5元。再來，先前政府吸收的差額補貼，總計5.7億，以37.2%的蛋被銷毀來算，就有2.1億左右的補貼被浪費。
李彥秀說，考量到5400萬顆雞蛋所需要的銷毀費用，蛋價2.7億加上2.1億補貼，農業部錯估國內雞蛋需求，以及不當調配、控管所造成的納稅錢損失「可能超過5億」，要知道，今年農業部針對畜牧業科技研發的費用，也才1.09億。與其浪費5億，千里迢迢，把雞蛋從巴西運過來台灣銷毀，倒不如用點心，將這筆錢投入到對蛋雞生產技術及品質的提升，讓台灣一開始就不會缺蛋。
李彥秀表示「錯誤的政策，比貪汙更可怕」，浪費5億納稅錢的陳吉仲，在記者會被問三次，不道歉，就是不道歉，不過比起道歉，「我相信台灣民眾，更期待陳吉仲直接下台！」