王柏傑為「沾醬」槓上吃貨傅孟柏 《美食無間》被迫併桌嗑鍋
傅孟柏與王柏傑合演台灣首部融合美食與警匪動作類型影集《美食無間》，今（16）日發佈雙男主海報及前導預告，揭露他們分別飾演警察和殺手的相遇時刻。吃貨雙帥因美食激發火花，不僅搶鍋還要比誰更懂吃，除了美食饗宴，穿插動作身手帥氣俐落。他們劇中個性天壤之別，某日被迫併桌共吃一鍋酸菜白肉鍋，2人都懂吃卻各有喜好，一位崇尚食材原味、一位重視醬料搭配，結果他們竟為了「沾不沾醬」辯論。
記者蔡依庭／綜合報導
《美食無間》今曝光前導預告，傅孟柏、王柏傑展現不同於以往的角色樣貌，傅孟柏飾演的刑警「朱坡」是個憑藉直覺辦案的暴衝刑警，有「行走的美食地圖」之稱，以絕佳的品味吃遍大街小巷的美食；王柏傑飾演的完美殺手「黎子東」，則是冷酷寡言，不輕易透露情感，每次要出任務之前，都要挑選一家餐廳去吃個儀式餐。
傅孟柏、王柏傑雙帥也因《美食無間》成好友，相濡以沫一起吃飯的情誼，從戲裡延伸戲外，2人今年雙雙在台北電影節獲獎，王柏傑以《疫起》演繹醫生面對疫情內心掙扎的精彩演技奪影帝；傅孟柏則以《本日公休》憨厚耿直台式人情味的細膩演技獲最佳男配角，得獎後在慶功宴上，被目擊同桌吃飯，共享喜悅與美食，好默契自然流露，從戲裡吃到戲外。《美食無間》定檔於11月3日每週五晚間在三立都會台首播。