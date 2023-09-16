多次要進口蛋資料未獲回復！在野黨團秀公文：農業部遲遲不給資料

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記者會上，曾銘宗出示相關文件影本，指國民黨團於今年8月30日和9月5日，行文給農業部，基於問政需要，請農業部提供專案進口雞蛋的資料，包括委託貿易商專案進口的依據、委託資格、起迄時間，還有進口流向，例如洗選廠名稱與洗選量、各通路商舖貨量，以及迄今專案進口雞蛋庫存數量等，但農業部不給資料。
林為洲說，中央不要再講什麼「誤會」，他也出示相關文件影本，指自己在9月11日寫了公文，並以國會辦公室名義，向農業部、衛福部要求提供今年3月1日至8月31日自巴西進口所有蛋品的查驗情形，但直到現在，也還要不到相關資料。
國民黨台北市議員李彥秀今天也出席國民黨立法院黨團記者會。她說，許多民眾此刻的心情，買不到雞蛋傷心、買到雞蛋擔心、吃下雞蛋寒心，憂心食安問題。
李彥秀表示，如果中央不提供進口蛋流向和相關公文資料，地方政府無法掌握進口蛋源頭，面對食安問題只能自救，只能在地方上稽查，非常辛苦。
此外，時代力量黨團總召邱顯智今天在臉書發文，公布黨團9月11日發文要求農業部提供近期緊急雞蛋專案進口的相關資料與合約書。邱顯智表示，至今完整合約農業部不提供，計畫執行成效不知道，延長保存期限沒有依據，眼中是否還有立法院。（編輯：郭無患）1120916