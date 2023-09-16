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多次要進口蛋資料未獲回復！在野黨團秀公文：農業部遲遲不給資料

▲立法院國民黨團今（16）日上午舉行「進口雞蛋流向不明！進口資料封存30年？」記者會。（圖／國民黨團）
▲立法院國民黨團今（16）日上午舉行「進口雞蛋流向不明！進口資料封存30年？」記者會。（圖／國民黨團）

中央社

（中央社記者范正祥台北16日電）農業部專案進口雞蛋引發爭議，國民黨立法院黨團今天出示黨團曾多次發文向中央要進口蛋流向資料，但未獲回復；時代力量黨團今天也公布曾去函農業部，要求提供進口蛋資料，但也未獲回復。

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國民黨團召開「進口雞蛋流向不明！進口資料封存30年？」記者會，黨團總召曾銘宗主持、立委林為洲出席，質疑日前就已走公文程序，但中央沒給相關資料。

記者會上，曾銘宗出示相關文件影本，指國民黨團於今年8月30日和9月5日，行文給農業部，基於問政需要，請農業部提供專案進口雞蛋的資料，包括委託貿易商專案進口的依據、委託資格、起迄時間，還有進口流向，例如洗選廠名稱與洗選量、各通路商舖貨量，以及迄今專案進口雞蛋庫存數量等，但農業部不給資料。

林為洲說，中央不要再講什麼「誤會」，他也出示相關文件影本，指自己在9月11日寫了公文，並以國會辦公室名義，向農業部、衛福部要求提供今年3月1日至8月31日自巴西進口所有蛋品的查驗情形，但直到現在，也還要不到相關資料。

國民黨台北市議員李彥秀今天也出席國民黨立法院黨團記者會。她說，許多民眾此刻的心情，買不到雞蛋傷心、買到雞蛋擔心、吃下雞蛋寒心，憂心食安問題。

李彥秀表示，如果中央不提供進口蛋流向和相關公文資料，地方政府無法掌握進口蛋源頭，面對食安問題只能自救，只能在地方上稽查，非常辛苦。

此外，時代力量黨團總召邱顯智今天在臉書發文，公布黨團9月11日發文要求農業部提供近期緊急雞蛋專案進口的相關資料與合約書。邱顯智表示，至今完整合約農業部不提供，計畫執行成效不知道，延長保存期限沒有依據，眼中是否還有立法院。（編輯：郭無患）1120916

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