「森林種籽」親子幸福樂園 何爺爺水城堡孩童樂翻天

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親子幸福樂園活動多彩多姿，有親子一起種樹、玩水晶球，最特別的是，從高雄請來台中的何爺爺移動城堡「時光隧道」，這是一座一節接一節的水城堡，小朋友在城堡中游泳戲水，安全又歡樂，樂翻小朋友，有不少小朋友泡在水池中，再也不想玩別的。
森林種籽托嬰中心創辦人陳冠伶表示，O到3歲是生命起始的重要成長階段，特別須要優質師資引導陪伴。森林種籽的教育很生動，很多課程設計都是鼓勵孩子走出教室，自己動手。以今天舉辦的幸福樂園為例，邀來移動城堡就是要讓孩子們玩得開心。
何爺爺移動城堡近十年來，一直巡迴南部偏鄉學校，帶給偏鄉孩童歡樂無限。今天是首次在台中登場。何爺爺何茂成今年76歲，他笑說，每次水城堡一擺出來，孩子們就像在沙漠中看到綠洲一般，一玩再玩不願離開。他坦言，為了看到孩子歡樂笑顏，他賣掉三棟房子，花費三千多萬元買了40幾座造型不一的城堡，諸如有時光燧道、米奇城堡和火山歷險記等。其中一座高12公尺，寬58公尺的大魔王滑水道，每次一出現，大小朋友蜂湧而來，還須要採用號碼牌管控人數，受歡迎程度可想而知。
首次來到台中，看到小朋友歡樂戲水模樣，何爺爺許下「我會再來」心願，而且是大心願，他期待能在台中找一處可以容納30座遊戲城堡的地點，把他的「大寶貝」全聚集，各式各樣城堡，讓小朋友玩個盡興。