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「森林種籽」親子幸福樂園 何爺爺水城堡孩童樂翻天

▲森林種籽」今辦親子幸福樂園，何爺爺搬來時光燧道水城堡，孩童戲水樂翻天。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.16)
▲森林種籽」今辦親子幸福樂園，何爺爺搬來時光燧道水城堡，孩童戲水樂翻天。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.16)

記者金武鳯/台中報導

迎接中秋節，台中市森林種籽托嬰中心今天舉辦「親子幸福樂園」嘉年華，邀請一向在南部偏鄉巡迴超過500場的何爺爺移動城堡參加。何爺爺帶著「時光隧道」首次來到台中，這是一座水城堡，小朋友在城堡中戲水，歡樂無限，看得何爺爺也綻露笑容，許下「在台中找一處可以容納30座遊戲城堡，讓更多孩子玩得更開心」心願。

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森林種籽托嬰中心前身是照顧O至六歲孩童的冠伶幼兒園，去年12月轉型為O至3歲托嬰中心，設備完善，庭園綠樹花草扶疏，孩子活動空間寬敞，有別一般托嬰中心侷限在大樓內，環境狹窄，沒有機會接觸大自然。森林種籽為提前歡度中秋節，特別舉辦親子幸福樂園嘉年華，邀請家長帶著小朋友一起同樂。

▲「森林種籽」今辦親子幸福樂園，何爺爺（右一）的移動城堡讓孩童樂翻天。
▲「森林種籽」今辦親子幸福樂園，何爺爺（右一）的移動城堡讓孩童樂翻天。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.16)
親子幸福樂園活動多彩多姿，有親子一起種樹、玩水晶球，最特別的是，從高雄請來台中的何爺爺移動城堡「時光隧道」，這是一座一節接一節的水城堡，小朋友在城堡中游泳戲水，安全又歡樂，樂翻小朋友，有不少小朋友泡在水池中，再也不想玩別的。

森林種籽托嬰中心創辦人陳冠伶表示，O到3歲是生命起始的重要成長階段，特別須要優質師資引導陪伴。森林種籽的教育很生動，很多課程設計都是鼓勵孩子走出教室，自己動手。以今天舉辦的幸福樂園為例，邀來移動城堡就是要讓孩子們玩得開心。

▲「森林種籽」今辦親子幸福樂園，陳冠伶說明玩水晶球樂趣。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.16)
▲「森林種籽」今辦親子幸福樂園，陳冠伶說明玩水晶球樂趣。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.16)
何爺爺移動城堡近十年來，一直巡迴南部偏鄉學校，帶給偏鄉孩童歡樂無限。今天是首次在台中登場。何爺爺何茂成今年76歲，他笑說，每次水城堡一擺出來，孩子們就像在沙漠中看到綠洲一般，一玩再玩不願離開。他坦言，為了看到孩子歡樂笑顏，他賣掉三棟房子，花費三千多萬元買了40幾座造型不一的城堡，諸如有時光燧道、米奇城堡和火山歷險記等。其中一座高12公尺，寬58公尺的大魔王滑水道，每次一出現，大小朋友蜂湧而來，還須要採用號碼牌管控人數，受歡迎程度可想而知。

首次來到台中，看到小朋友歡樂戲水模樣，何爺爺許下「我會再來」心願，而且是大心願，他期待能在台中找一處可以容納30座遊戲城堡的地點，把他的「大寶貝」全聚集，各式各樣城堡，讓小朋友玩個盡興。





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