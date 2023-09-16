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英國年底前禁養美國惡霸犬！現行在養犬隻將被特赦　可有條件續養

▲英國近期連續發生美國大型惡霸犬（American XL Bully）攻擊事件，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今日宣布，將修訂法律禁止飼養美國大型惡霸犬，預計年底前正式通過實施。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲英國近期連續發生美國大型惡霸犬（American XL Bully）攻擊事件，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今日宣布，將修訂法律禁止飼養美國大型惡霸犬，預計年底前正式通過實施。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

英國近期連續發生美國大型惡霸犬（American XL Bully）攻擊事件，導致1死3傷。對此，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今日宣布，將修訂法律禁止飼養美國大型惡霸犬，預計年底前實施，正式禁止美國惡霸犬輸入英國。至於現行在養犬隻，則會獲得「特赦」，無需遭到撲殺，但飼主必須進行登記，並在公共場合拴上皮帶和口套。

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根據《衛報》報導，這是1991年《危險犬類法案》在英國頒布以來，第一次有犬隻被列入禁止名單。而在《危險犬類法案》頒布前，英國已經禁止飼養比特鬥牛犬、日本土佐犬、阿根廷杜告犬，以及巴西菲勒獒犬。

美國惡霸犬於2014年左右首次引入英國，但牠其實尚未被皇家養犬俱樂部（Royal Kennel Club）認定為特定品種，因為美國惡霸犬是美國比特鬥牛犬和美國斯塔福梗犬混種所生。也由於如此，英國目前並沒有關於美國惡霸犬數量的正式統計，在禁令實施前，明確定義美國惡霸犬的犬種將是第一步。

英國最近發生的10起犬隻攻擊致死案件中，有6起與美國惡霸犬有關，有些團體認為美國惡霸犬已經成為社會的威脅，並非訓練不當，而是整個犬種呈現出特別危險的行為模式。但也有團體認為，應該根據每隻狗的行為而非犬種來評判，在這些攻擊案例中，飼主行為很可能必須擔負比犬種更多的責任。

根據《危險犬類法案》，一旦被列為禁止飼養，警方就有權力將犬隻扣押並銷毀，除非主人向法庭申請豁免令。現行在養犬隻都會直接受到特赦，但要求飼主必須登記，並在公共場合拴上皮帶和口套。

英國過去禁止飼養的4種犬隻，其實並未在英國完全消失，一部分是申請豁免，一部分則是以非法的身份繼續存在。根據2015年的資料，該年19%的犬隻襲擊事件，來自於已遭禁止的4種犬隻，因此有人認為這次禁止美國惡霸犬也不會奏效。不過也有專家指出，英國的犬隻攻擊事件比美國輕微許多，就是歸功於早早禁止飼養比特鬥牛犬，肯定禁令的效果非常成功。

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