英國年底前禁養美國惡霸犬！現行在養犬隻將被特赦　可有條件續養

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美國惡霸犬於2014年左右首次引入英國，但牠其實尚未被皇家養犬俱樂部（Royal Kennel Club）認定為特定品種，因為美國惡霸犬是美國比特鬥牛犬和美國斯塔福梗犬混種所生。也由於如此，英國目前並沒有關於美國惡霸犬數量的正式統計，在禁令實施前，明確定義美國惡霸犬的犬種將是第一步。
英國最近發生的10起犬隻攻擊致死案件中，有6起與美國惡霸犬有關，有些團體認為美國惡霸犬已經成為社會的威脅，並非訓練不當，而是整個犬種呈現出特別危險的行為模式。但也有團體認為，應該根據每隻狗的行為而非犬種來評判，在這些攻擊案例中，飼主行為很可能必須擔負比犬種更多的責任。
根據《危險犬類法案》，一旦被列為禁止飼養，警方就有權力將犬隻扣押並銷毀，除非主人向法庭申請豁免令。現行在養犬隻都會直接受到特赦，但要求飼主必須登記，並在公共場合拴上皮帶和口套。
英國過去禁止飼養的4種犬隻，其實並未在英國完全消失，一部分是申請豁免，一部分則是以非法的身份繼續存在。根據2015年的資料，該年19%的犬隻襲擊事件，來自於已遭禁止的4種犬隻，因此有人認為這次禁止美國惡霸犬也不會奏效。不過也有專家指出，英國的犬隻攻擊事件比美國輕微許多，就是歸功於早早禁止飼養比特鬥牛犬，肯定禁令的效果非常成功。